ОНФ: На Орловщине ни один противотуберкулезный препарат не попал в список льготных лекарств

Эксперты ОНФ изучили доклад правительства РФ о результатах реализации в 2017 году стратегии лекарственного обеспечения населения РФ и проверили региональные льготные перечни лекарственных препаратов на основании федерального перечня ЖНВЛП. Оказалось, что на момент исследования в 31 регионе в льготные перечни лекарств в 2017 г. не был включен ни один противотуберкулезный препарат. Среди этих субъектов и Орловская область. Остальные лекарства нередко попадают в перечень под торговым наименованием, что мешает конкуренции в ходе закупок и приводит к завышению цен.

При этом, по данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, в нескольких регионах, которые не включили в 2017 г. противотуберкулезные препараты в льготный перечень, сохраняется самое высокое число пациентов с активным туберкулезом. Но нельзя винить в этом одни только субъекты РФ, считают эксперты ОНФ. Для решения указанных проблем, по их мнению, Минздраву России следует утвердить нормативные правовые акты, которые бы регламентировали порядок формирования льготных лекарственных перечней в регионах.

При этом в докладе кабмина вообще нет информации о том, соответствуют ли территориальные перечни льготных лекарств для амбулаторного применения федеральному перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Нет данных и о том, какие результаты в субъектах РФ дает пилотный проект по модернизации системы лекарственного обеспечения бесплатно или со скидкой для отдельных категорий граждан за счет средств федерального и региональных бюджетов.

 

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Опубликовано 17 Июл 2018 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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