10 сентября 2020



ОНФ напомнил администрации Орла о пробках на улице Полесской

Эксперты Общероссийского народного фронта в Орловской области направили обращение в администрацию Орла с предложением ускорить асфальтирование участка дороги на Полесской улице, где ранее проводились работы по замене инженерных систем.

Работы завершились на прошлой неделе, но до сих пор раскопанный ранее участок так и не заасфальтировали, из-за чего в течение дня здесь образуются огромные автомобильные пробки. В региональное отделение ОНФ поступило обращение от возмущенных автолюбителей, которые пожаловались на сложившуюся ситуацию на Полесской улице.

Орловчане рассказали, что утром простаивают в пробках и опаздывают на работу, не успевают вовремя довезти детей в школу. Причиной всему ремонт инженерных систем. В начале сентября рабочие приступили к их замене. Фрезой был разрезан участок асфальта, а потом раскопана траншея. Вокруг траншеи выставили железобетонные блоки. В результате и так не широкая улица Полесская была сужена до минимума. Итогом стали огромные пробки.

«Нас, как и орловских автовладельцев, возмутил вопрос того, что работы по замене инженерных систем были завершены в прошлую пятницу, но асфальт, спустя неделю так и не положили. Часть города оказалась в автомобильных пробках, но городские власти не спешат решать данную проблему. Поэтому мы настаиваем на ее оперативном решении», – высказался руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

По информации регионального отделения ОНФ

 

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Опубликовано 10 Сен 2020 в 16:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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