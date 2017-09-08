ОНФ направил в органы власти итоговый доклад по Году экологии

Эксперты ОНФ подготовили «Итоговый доклад Общероссийского народного фронта по Году экологии» и передали его в правительство и администрацию президента.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов подчеркнул, что экологический доклад Народного фронта – это итоги работы экспертов Движения в период с 2015 по 2017 гг.: «За эти годы работы нашими экспертами и активистами была проделана большая работа по выявлению и устранению экологических проблем во всех регионах России. Это не только защита леса и борьба с несанкционированными свалками, но и мониторинг состояния водных ресурсов, создание лесопарковых зеленых поясов, развитие «зеленой» экономики, работа по сохранению особо охраняемых природных территорий».

Он отметил, что весь доклад разбит на главы, посвященные разным вопросам охраны окружающей среды: защита леса, сохранение ООПТ, мониторинг водных объектов, санитарного состояния регионов. В заключении каждого пункта даны системные рекомендации экспертов, применение которых со стороны органов власти на федеральном и региональном уровне способно значительно улучшить экологическую ситуацию.

«Среди таких предложений – создание отдельного документа в экологическом законодательстве РФ – единого экологического кодекса, пересмотр требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, освобождение граждан от обложения налогом на доходы физических лиц при реализации макулатуры, металлолома, отходов пластика, стекла и резины, а также вторичного сырья», — подчеркнул Миронов.

Кроме того, в докладе предлагается внести комплексные изменения в управление лесной сферой. «Так, мы предлагаем наделить Рослесхоз исключительными полномочиями по проведению лесовосстановительных работ, таксации лесов, назначению санитарных рубок и экспорту круглых лесоматериалов, обеспечить создание единой цифровой базы биометрических данных легальной и нелегальной древесины, начать повсеместное использование беспилотных летательных аппаратов, ГИС-технологий, данных дистанционного зондирования земли в целях осуществления мониторинга вырубки лесов, мероприятий по лесовосстановлению, а также мониторинга лесных пожаров», — отметил Миронов.

Кроме того, среди важных рекомендаций органам власти, озвученных в докладе, есть и предложение разработать порядок размещения в публичном доступе информации о состоянии окружающей среды через информационный интернет-портал, а также усилить ответственность должностных и юридических лиц за сокрытие, искажение или подачу заведомо ложной экологической информации.

«Итоговый доклад по Году экологии мы направили в администрацию президента и в правительство России. Надеемся, что все наши рекомендации будут учтены и реализованы на практике, что станет прекрасным итогом для всего Года экологии», — резюмировал Миронов.

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса был создан в марте 2015 г. Основными направлениями работы Центра являются: лес, водные ресурсы, особо охраняемые природные территории, а также мониторинг санитарного состояния регионов. Центр работает с обращениями граждан, проводит юридическую консультацию и занимается совершенствованием российского законодательства в природоохранной сфере.

Пресс-служба ОНФ