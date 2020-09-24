ОНФ направил властям Орла список опасных школьных маршрутов

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в рамках акции «Дорога в школу» обследовали маршруты школьников к образовательным учреждениям Орла и выявили ряд недостатков. Список опасных участков вблизи учебных заведений общественники направили в администрацию города Орла.

Перечень потенциально опасных маршрутов для проверки был сформирован на основе обращений, поступающих в региональное отделение ОНФ от граждан, а также по итогам внеклассных мероприятий в школах, которые были проведены активистами Народного фронта ранее. Наибольшее количество замечаний относились к неудовлетворительному состоянию улично-дорожной сети. Например, маршрут ребят, занимающихся в школе №27, проходит по переулку Речному, где на участке от улицы Фомина до улицы Набережная Дубровинского отсутствует тротуар. Если в сухое время года дети могут идти по обочине дороги, то в ненастную погоду школьники идут прямо по проезжей части.

«Об этой проблеме мы информировали администрацию города Орла еще летом 2019 года. Но до сегодняшнего дня никаких изменений не произошло. Дети продолжают ходить по проезжей части, несмотря на то, что возможность оборудования тротуара есть», – заметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин.

Аналогичная проблема зафиксирована и на подходе к школе №30 в Железнодорожном районе Орла. Здесь дети также ходят по проезжей части до школы по улице Деповской. Кроме того, родители пожаловались общественникам на отсутствие искусственных неровностей на Дачном проезде рядом с детским садом №12. Несмотря на то что это дворовая территория, автомобили по Дачному проезду набирают скорость прямо перед входом в дошкольное заведение. Отсутствие «лежачих полицейских» и плохое освещение вызывают беспокойство и у родителей, чьи дети ходят на занятия в орловскую детскую хоровую школу, расположенную на улице 7 Ноября.

«По итогам трех прошедших этапов акции «Дорога в школу» мы сформировали список адресов с опасными школьными маршрутами. Все проблемы и варианты их решения мы обсудим на круглом столе, который пройдет в октябре с участием представителей администрации Орла, ГИБДД и родителей», – резюмировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Ирина Патронова.

По информации регионального отделения ОНФ