ОНФ нашел массу недочетов в благоустройстве городской среды

Орловские активисты ОНФ направили обращение в профильный департамент регионального правительства по итогам мониторинга благоустройства городской среды. Общественники сообщили властям о недочетах, выявленных в Урицком, Знаменском районах и Орле. В рамках мониторинга благоустройства городской среды активисты ОНФ оценили качество выполненных работ в двух районах области и городе Орле. Почти на всех проверенных объектах были выявлены недочеты и замечания.

«Характерными недочетами стала некачественная укладка асфальта, отсутствие выполненных под правильным углом сливов от отмостки дома, а также само качество асфальта, который в большинстве случаев уже крошится. Отмечу, что мы проводили проверку объектов как 2018-го, так и 2019-го годов», — подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Орловской области Юрий Власов.

В 2018 году в Нарышкино — центре Урицкого района — был отремонтирован сквер «Юность». Здесь общественники выявили крошение асфальта, а также ржавчину на стойках фонарей. Более того, на установленных здесь в прошлом году скамейках полностью сошло лаковое покрытие. На 2019 год в поселке запланировано благоустройство парка культуры и отдыха. На данный момент работы не ведутся. Ранее в парке было демонтировано покрытие всех пешеходных дорожек, установлен бордюрный камень. Пользоваться инфраструктурой парка на данный момент невозможно.

Также общественники оценили, как в 2018 году было проведено благоустройство территорий во дворах многоквартирных домов. Так, по улицам Ленина, 15 и Заводская, 64 нет спусков с детских площадок на дорожки, так как бордюрный пандус предусмотрен не был. Кроме того, в этих же дворах неудовлетворительно уложена кромка асфальта на дорожках к подъездам дома. В некоторых местах асфальт уже крошится.

Активисты ОНФ проверили также, были ли устранены выявленные ранее недостатки благоустройства дворов вблизи домов №7 и №9 по улице Мира в селе Знаменское. Здесь осенью 2018 года общественники выявили, что при укладке асфальта не были предусмотрены стоки для талых и дождевых вод. На данный момент при осадках лужи продолжают образовываться вблизи подъездов. Подобная ситуация была выявлена в Орле на Бульваре Победы, 1, где из-за неправильно выбранного уклона при укладке асфальта также образуются лужи, что приводит к разрушению асфальта.

«Мониторинг будет продолжен в других муниципальных образованиях. Наша задача — выявить системные ошибки при проведении благоустройства дворовых территорий. Все характерные недочеты будут включены в федеральный перечень недочетов для того, чтобы разработать рекомендации во избежание повторения выявленных нашими активистами недостатков», — резюмировала председатель ревизионной комиссии ОНФ в Орловской области Ирина Сафонова.