ОНФ назвал орловскую «Зеленую рощу» в числе 20 «мутных» мусорных регоператоров

Общероссийский народный фронт представил доклад по итогам масштабной кампании по контролю за реализацией «мусорной реформы». По итогам проведенного экспертами ОНФ анализа торгов выяснилось, что у ряда региональных операторов по обращению с отходами 0 сотрудников в штате, уставной капитал – от 10 000 до 20 000 рублей, а также отсутствует прибыль за 2017 год (официальные данные за 2017 год, с которыми компании участвовали в конкурсных процедурах). Учитывая это, ОНФ призвал губернаторов внимательно оценить способность таких компаний справится со взятыми обязательствами и, возможно, принять решение о проведении новых конкурсов, — пишет пресс-служба ОНФ.

«Мы выбрали 20 операторов, у которых, например, минимальный уставной капитал — 10 тысяч рублей, ноль или один человек в штате, а также отсутствует прибыль за предыдущий период. Это фирмы, которые были созданы под «мусорную реформу». Они заключили подряды, но как без опыта, нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно. У нас возникают большие сомнения. Если наступит банкротство, то эти компании просто не смогут ответить по своим обязательствам. В большинстве регионов определены регоператоры конечно разного масштаба, но способные осуществлять работу, это ответственная позиция. Однако из-за этих, как сказал президент, «мутных» компаний, вся реформа может быть дискредитирована. Рассчитываем, что губернаторы обратят пристальное внимание на таких регоператоров. Мы будем контролировать их работу в ходе рейдов», — заявил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

По итогам доклада ОНФ отправил в правительство РФ ряд предложений. В частности, общественники настаивают на внесении изменений в Федеральный закон №89-ФЗ, закрепив обязанность по обустройству и содержанию контейнерных площадок за региональными операторами. Таким образом, решится проблема с «витриной» «мусорной реформы», за работу с мусором с первой до последней мили будет отвечать региональный оператор. Кроме этого, общественники просят правительство РФ подготовить и провести в сельской местности переход на тариф за обращение с ТКО, исходящий из фактического объема потребления услуги.

Что характерно, сам список 20 «мутных» регоператоров на сайте ОНФ не опубликован. Его пришлось искать сайтах СМИ и лишь у ИТАР ТАСС удалось обнаружить этот перечень.

Также ОНФ попросили ФАС проверить — как проходил отбор региональных операторов. Напомним, в Орле уже рассматривалось дело о выборе регоператора. Еще летом 2018-го стало известно и про уставной капитал в 10 тысяч и про отсутствие прибыли за 2017-ый год. Однако, орловские антимонопольщики не стали выносить вердикт, а передали дело на рассмотрение в Москву. Столичная ФАС не нашла нарушений. Подробно ход процесса можно изучить тут.