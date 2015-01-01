ОНФ: необходимо и далее поддерживать региональные печатные СМИ

Госдума ежегодно при содействии ОНФ предпринимает серьезные усилия по поддержке печатных СМИ в регионах. Об этом заявил на пленарном заседании Государственной думы член Центрального штаба ОНФ, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

« Уже на протяжении нескольких бюджетных циклов нам удается закладывать порядка 300 млн руб. специальной строкой бюджета на поддержку печатных изданий в регионах. Эти средства затем распределяются через целевые гранты Роспечати, и таким образом большое число независимых региональных изданий получают серьезные средства в виде безвозмездной помощи, которая не требует казначейского оформления и поэтому достаточно оперативно достигает адресата», – сказал Левин.

По его словам, в этом году не только удалось сохранить эту сумму, но и добиться предельно комфортного порядка распределения этих средств для региональной прессы.

В ходе выступления Левин также подчеркнул, что в весеннюю сессию 2016 г. по инициативе ОНФ была введена обязательная аккредитация журналистов в местных органах самоуправления. Он назвал это не только обеспечением конституционной свободы слова, но и знаком, повышающим авторитет и возможность получения информации журналистами даже небольших СМИ.

Помимо этого член Центрального штаба ОНФ обозначил и ключевые проблемы существования печатной прессы в наше время – это сохранение качества и объемов традиционного бумажного тиража, а также интеграция в строящуюся новую сетевую реальность.

Пресс-служба ОНФ