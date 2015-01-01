ОНФ обозначил направления работы над поручением президента по анализу применения законодательства по противодействию экстремизму

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) начали работу над подготовкой доклада президенту РФ об использовании в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности». На первом экспертом совещании они призвали представителей научного и адвокатского сообщества, Генпрокуратуры, МВД, Минюста, Роскомнадзора, Верховного суда РФ и журналистов к совместной работе и подготовке предложений в доклад. Начать обсуждение Народный фронт предложил с корректировки законодательства по теме публичного демонстрирования нацистской или экстремистской атрибутики и символики без цели пропаганды. Это должно исключить случаи, когда граждан привлекают к ответственности даже за публикацию исторических снимков времен Второй мировой войны.

Напомним, 7 июня во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратил внимание президента России на то, что в последнее время участились случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. Глава государства ответил, что надо определиться с самими понятиями, проанализировать ситуацию и не доводить подобные дела до абсурда. При этом он отметил, что правоприменительная практика должна находиться в поле зрения общественности, и попросил Народный фронт подключиться к работе над решением проблем в этой сфере.

«Глава государства подписал поручение, в котором предложил ОНФ совместно с Генпрокуратурой проанализировать использование в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности». Мы должны до 15 сентября подготовить доклад в Контрольное управление Администрации президента и представить выводы по итогам той аналитической работы, которую поручил нам сделать Владимир Путин. Мы начинаем это обсуждение. И в дальнейшем проведем еще серию встреч по отдельным направлениям», – сказала член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта Наталья Костенко.

Представители Народного фронта призвали участников совещания к совместной работе над подготовкой доклада президенту, чтобы анализ был максимально объективным и опирался на конкретные факты и дела. Они отметили, что приговоров и решений судов по делам экстремисткой направленности нет в открытом доступе, что лишает экспертов возможности самостоятельно анализировать правоприменительную практику.

Эксперты ОНФ сошлись во мнении, что ст. 20.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремисткой атрибутики и символики) требует корректировки. Так, в последние годы складывается абсурдная судебная практика, когда к административной ответственности привлекают редакции и журналистов за карикатуры с изображениями нацистской символики, за размещение на сайтах изданий исторических фотографий, сделанных в период нацисткой оккупации.

Более сложная для решения тема, по мнению участников экспертного совещания, – привлечение к ответственности за репосты и «лайки» в социальных сетях по ст. 20.29 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за массовое распространение экстремистских материалов. Существует федеральный список таких материалов, который регулярно пополняется. Сейчас в него входят примерно 4,5 тыс. позиций. На деле реестр, который ведет Минюст России, никак не систематизирован: в нем собраны разные типы материалов (аудио-, видеофайлы и тексты), отсутствует удобная система поиска. В таких условиях даже если законопослушный гражданин, прежде чем делать репост или ставить «лайк», решит проверить, входит ли материал в список запрещенных, у него это вряд ли получится.

«Статья КоАП не дифференцирует ответственность для тех, кто действительно имеет экстремистские взгляды и сознательно распространяет материалы, и тех, кто допустил такое распространение случайно, например, сделав репост в соцсетях. Поэтому мы предложили участникам совещания подумать над введением такой дифференциации: если гражданин был впервые замечен в распространении экстремистских материалов, по отношению к нему можно ограничиться наказанием в виде предупреждения. А штрафы применять только если он продолжит совершать подобные проступки», – сказала Наталья Костенко.

Кроме того, Народный фронт в ходе совещания предложил правоохранительным органам подумать над предложениями по совершенствованию порядка проведения экспертизы экстремистских материалов. Ведь именно экспертиза материала – лингвистическая, филологическая – ложится в основу обвинительного заключения по уголовным делам, приговора суда по экстремистским статьям, в особенности по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по которым зачастую и привлекаются граждане за распространение материалов экстремистского толка в интернете.

По мнению общественников, правоохранительные органы и суды должны быть гораздо более открытыми в этих вопросах – комментировать расследования уголовных дел и приговоры по делам экстремистской направленности. Пока журналисты не имеют доступа к материалам таких дел, внятных комментариев от правоохранительных органов и судов не получают. В результате в публичном пространстве появляется искаженная информация.

Также эксперты ОНФ предложили участникам совещания представить свои предложения по обновлению постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по уголовным о преступлениях экстремисткой направленности», чтобы минимизировать практику некорректного толкования судами норм в этой сфере.

Пресс-служба ОНФ