ОНФ: «Почта России» планирует потратить более 43 млн рублей на участие в Петербургском экономическом форуме

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили сомнительную закупочную процедуру ФГУП «Почта России» на участие в Петербургском международном экономическом форуме. Речь идет о закупке у единственного поставщика на сумму более 43 млн руб.

«Форум пройдет с 1-го по 3-е июня в Санкт-Петербурге. По нашему мнению, уже заключенный контракт предполагает неоправданные с точки зрения экономичного расходования средств траты на дорогостоящие экскурсии по городу на Неве для сотрудников «Почты России», аренду искусственных растений, автомобиля представительского класса и другие «приятные шалости», — рассказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Виктор Сергиенко.

По его словам, только на аренду автомобиля с водителем будет потрачено 625 тысяч руб. Для реализации поставленных целей, главный почтовый оператор страны обязал исполнителя контракта за 1,1 млн рублей оказать услуги по подбору и организации работы промо персонала, включающие в себя кастинг девушек модельной внешности, трансфер, обеспечение питания и проживания. Видимо, заказчик планирует везти персонал из других регионов страны, а не нанимать промоутеров из Санкт-Петербурга. В данную сумму входят и расходы на парикмахера-визажиста, и пошив фирменной одежды. Заказчик также не откажет себе и в культурной программе: помимо всего прочего в контракте прописана экскурсия на 15 человек стоимостью 295 тысяч руб.

Особняком стоят траты «Почты России» на обустройство фирменного стенда. Аренда соответствующего оборудования в целом обойдется ФГУПу в 9,11 млн руб., включая аренду искусственных растений за 250 тыс. руб. Кроме того, работы по техническому обеспечению стенда будут стоить 3,51 млн руб., а производство конструкций и художественное оформление стенда – 8,1 млн руб.

«Многомиллионные траты «Почты России», направленные фактически на формирование имиджа организации, кажутся нам нецелесообразными. Участие в столь важных экономических форумах несомненно необходимо, но для этого необязательно расходовать 43 миллиона рублей, украшая стенд искусственной растительностью и девушками. На наш взгляд, эти затраты можно минимизировать, тем более, что «Почта России» — государственное предприятие, и, наверное, лучше избыток средств вложить в инфраструктуру российских отделений. «Почта России» хочет создать для зарубежных партнёров имидж инновационной организации, хотя все мы знаем, что в некоторых отделениях до сих пор сохранились огромные «живые» очереди и не работают электронные, а порой теряются письма и грузы. Для разъяснения данной ситуации мы в ближайшее время обратимся в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — заявил Иван Ястреб, эксперт проекта ОНФ «За честные закупки».

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.

Пресс-служба ОНФ