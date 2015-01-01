ОНФ подвел результаты мониторинга исполнения указов президента

Центр Общероссийского народного фронта «Народная экспертиза» провел в октябре-ноябре 2016 года мониторинг качества исполнения «майских указов» президента России. Полученные результаты показали, на чем необходимо сосредоточить усилия органам власти.

В рамках мониторинга Центром ОНФ «Народная экспертиза» был проведен опрос, в котором приняли участие более 18 тысяч «народных экспертов» из 85 регионов России. Среди участников – представители общественных объединений и ассоциаций, работающих в различных направлениях, а также активные граждане и общественники.

Как подчеркивают эксперты Народного фронта, результаты проведенного осенью 2016 года опроса в целом подтвердили данные, полученные по итогам исследования, проведенного Центром ОНФ в апреле текущего года. Наиболее заметные изменения к лучшему за последние четыре года произошли в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» – отметили 60% опрошенных, а также в решении задачи по повышению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 37%. Однако, активисты отмечают, что показатель 100% доступности дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет зачастую достигается за счет переполненности групп в детских садах.

Позитивную динамику в выполнении программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья отметили почти четверть опрошенных экспертов – 24%. При этом еще остаются проблемы как с самим переселением граждан из аварийного жилья, так и с качеством новых домов. На декабрь 2016 года в реестре «нового аварийного» жилья Центра ОНФ «Народная экспертиза» продолжают оставаться 53 дома из 20 субъектов РФ.

С апреля по октябрь 2016 года в три раза выросла доля экспертов, которые подчеркнули, что власти наконец-то обратили внимание на решение проблем, связанных с развитием транспортной инфраструктуры и строительством дорог. Прогресс в этом направлении отметили 39% экспертов против 14% в апреле 2016 года.

«Народные эксперты» ОНФ не выявили заметных успехов в решении проблем по обеспечению медицинскими кадрами и повышению качества и доступности медицинской помощи, по повышению качества услуг ЖКХ, а также в решении проблем профессионального образования и трудоустройства инвалидов. Не увидели эксперты Народного фронта и динамики в создании механизмов оценки гражданами эффективности работы органов власти. Положительные изменения в каждом из указанных направлений подчеркнули не более 13% экспертов. При этом 16% не отметили заметных улучшений ни в одной из указанных сфер жизни.

При проведении исследования ставилась задача не только выяснить мнение экспертов о текущей ситуации в различных областях, но и оценить – какие положительные изменения произошли за период реализации «майских указов», а также определить – на каких направлениях в первую очередь необходимо сосредоточить усилия для дальнейшего развития страны.

Среди наиболее важных направлений «народные эксперты» ОНФ отметили – экономическое развитие (75% экспертов), повышение качества и доступности медицинской помощи (68% экспертов), повышение качества услуг ЖКХ и контроль за формированием тарифов (64 %). Также в качестве главных задач, по которым необходимо активно работать, эксперты Народного фронта определили борьбу с коррупцией 47%, решение экологических проблем – 41%, повышение безопасности дорожного движения и улучшение состояния дорог – 40%, а также обеспечение поддержки льготных категорий граждан и социально-незащищенных слоев населения – 39%. Необходимость развития жилищного строительства и повышение доступности жилья, а также необходимость благоустройства территорий городов и поселений отметили 34% и 32% опрошенных соответственно.

По мнению экспертов ОНФ, следует продолжать развитие и совершенствование системы образования: 27% отметили необходимость развития системы дополнительного образования детей, 22% – среднего профессионального, а 23% считают, что нужно решить проблему доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет. Среди первоочередных задач, требующих решения, почти четверть опрошенных экспертов (24%) также подчеркнули формирование условий для социальной интеграции инвалидов.

Решение вышеперечисленных вопросов актуально для большинства регионов и является развитием задач, поставленных «майскими указами» президента РФ. Следует напомнить, что на первом заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 года глава государства определил основные направления развития страны, среди которых здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и улучшение городской среды, ипотека и арендное жилье, качественные и безопасные дороги, экология и ряд других. При этом Владимир Путин отметил, что «…крайне важно сохранить преемственность целей, закреплённых в «майских указах» 2012 года» и что «предстоящая работа должна носить общенациональный характер. К ней надо привлекать экспертов, предпринимателей, гражданских активистов».

«Результаты ноябрьского мониторинга Центра показали, что по мнению «народных экспертов», именно эти направления, обозначенные президентом страны, являются приоритетными, и именно на них необходимо сосредоточить основные усилия власти и общества, — отметил руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков, — 18 тысяч «народных экспертов», которых мы привлекли к совместной активной работе, — это надежный инструмент гражданского контроля за качеством исполнения решений и поручений президента. Центр Общероссийского народного фронта «Народная экспертиза» и наши активисты будут и дальше осуществлять контроль за качеством исполнения решений и поручений президента страны для повышения качества жизни и благосостояния граждан».

Пресс-служба ОНФ