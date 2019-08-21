ОНФ попросил прокуратуру проверить законность заграждений во дворах

Представители ОНФ обратились в прокуратуру Орловской области с предложением провести проверку установок заграждений на проездах во дворы многоквартирных домов (МКД), препятствующих проезду экстренных служб. В результате мониторинга, проведенного в нескольких районах Орла, общественники нашли массу перегороженных проездов во дворы МКД. Орловцы довольно изобретательны и перекрывают въезд самыми разными предметами. Это и цепи, и тросы, и даже бетонные плиты.

«Практика установки заграждений на проездах во дворы понятна. Количество машин возрастает, а мест для их парковки становится мало. Естественно, водители вынуждены заезжать во дворы и ставить там автомобили. В этой ситуации жильцы многоквартирных домов устанавливают заграждения. Только при установке заграждений редко кто задумывается о результатах, а точнее о том, как проедут к домам машины экстренных служб. В связи с этим, мы считаем необходимым провести проверку обоснованности установки таких заграждений», — подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Орловской области Станислав Абакумов.

Активисты ОНФ выявили примеры подобных заграждений по адресам: улица Максима Горького, 20 и 41, улица Ломоносова, 7, а также переулок Карачевский, 16. В пресс-службе ОНФ напомнили, что пунктом 1.5 ПДД, запрещается самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры, другие средства организации дорожного движения (в том числе, шлагбаумы), создающие помехи для движения. Установка шлагбаума должна быть разрешена администрацией города по согласованию со службой государственного пожарного надзора, ОГИБДД, коммунальной службой.