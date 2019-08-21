21 августа 2019



ОНФ попросил прокуратуру проверить законность заграждений во дворах

Представители ОНФ обратились в прокуратуру Орловской области с предложением провести проверку установок заграждений на проездах во дворы многоквартирных домов (МКД), препятствующих проезду экстренных служб. В результате мониторинга, проведенного в нескольких районах Орла, общественники нашли массу перегороженных проездов во дворы МКД. Орловцы довольно изобретательны и перекрывают въезд самыми разными предметами. Это и цепи, и тросы, и даже бетонные плиты.

«Практика установки заграждений на проездах во дворы понятна. Количество машин возрастает, а мест для их парковки становится мало. Естественно, водители вынуждены заезжать во дворы и ставить там автомобили. В этой ситуации жильцы многоквартирных домов устанавливают заграждения. Только при установке заграждений редко кто задумывается о результатах, а точнее о том, как проедут к домам машины экстренных служб. В связи с этим, мы считаем необходимым провести проверку обоснованности установки таких заграждений», — подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Орловской области Станислав Абакумов.

Активисты ОНФ выявили примеры подобных заграждений по адресам: улица Максима Горького, 20 и 41, улица Ломоносова, 7, а также переулок Карачевский, 16. В пресс-службе ОНФ напомнили, что пунктом 1.5 ПДД, запрещается самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры, другие средства организации дорожного движения (в том числе, шлагбаумы), создающие помехи для движения. Установка шлагбаума должна быть разрешена администрацией города по согласованию со службой государственного пожарного надзора, ОГИБДД, коммунальной службой.

 

В Орле по горячим следам задержан угонщик служебного автомобиля
Август в полтора раза перевыполнили норму по осадкам
Жительница Орла подозревается в посредничестве во взяточничестве
Опубликовано 21 Авг 2019 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"