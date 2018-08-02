ОНФ предлагает продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, если нет мест в яслях

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предлагают усилить поддержку семей с детьми. Например, одной из таких мер может стать увеличение периода оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком с полутора до трех лет в случае невозможности предоставления места в яслях. Это предложение ОНФ в числе прочих было направлено в правительство России к разрабатываемым национальным проектам, предусмотренных «майским указом» президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина.

В настоящее время, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, работающим родителям гарантируется трехлетний отпуск по уходу за ребенком. Предоставлен он может быть, как маме, так и папе ребенка, а также родственникам и опекунам. Однако ежемесячное пособие выплачивается только первые полтора года, а затем до момента, когда ребенку исполнится три года, начисляется лишь ежемесячная компенсация в символическом размере – 50 руб.

«Такая ситуация вынуждает многих родителей привлекать к воспитанию малыша нянь или неработающих родственников, а самим спешно выходить на работу», – сказал модератор тематической площадки ОНФ «Демография», член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

Не смогли изменить ситуацию и принятые в конце 2017 г. дополнительные меры поддержки семей, поскольку они также охватывали лишь первый период отпуска по уходу за ребенком (до 1,5 лет), а родители, воспитывающие детей в возрасте от 1,5 до трех лет, до сих пор ощущают провал в доходах. Это подтверждают и статистические данные. По данным Росстата, доля бедных семей, в которых воспитываются дети в возрасте до 16 лет, составляет почти 30%. При этом риск для семей, воспитывающими детей в возрасте до шести лет, оказаться за чертой бедности в полтора раза выше, чем для семей с детьми в возрасте до 1 года. Таким образом, в категории семей, которые воспитывают детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, такие риски еще выше.

«Продление оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для работающих родителей позволит значительно сократить количество бедных семей с детьми и повысить рождаемость», – уверен Рыбальченко.

Он отметил, что правительство России разработало план по улучшению жизни граждан, который включат в себя меры по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте до трех лет, открытию групп по присмотру и уходу за малышами, обучению нянь. «Однако все это еще только предстоит сделать. В условиях многолетнего падения доходов населения отсутствие финансовой поддержки семей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до трех лет, является существенным препятствием к рождению ребенка. Поэтому важно, как можно скорее проработать эту проблему. При этом в социальной защите нуждаются не только работающие родители, но и нетрудоустроенные», – подчеркнул Рыбальченко.

Свои предложения эксперты ОНФ обсудят на совещании, где выработают механизмы снижения уровня бедности семей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до трех лет.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба ОНФ