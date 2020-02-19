19 февраля 2020



ОНФ предлагает спилить гнилые деревья вблизи многоквартирных домов

Представители Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Орла с предложением спилить аварийные деревья вблизи многоквартирных домов — №48 -на улице Приборостроительной и №23 по пер. Карачевскому. С просьбой помочь в этом вопросе к общественникам обратились граждане.

Жители этих домов уже много лет пытаются добиться от управляющей компании спила деревьев. Горожане опасаются, что они могут в любой момент упасть, так как их стволы уже начали гнить. Например, в переулке Карачевский такое дерево находится рядом с одним из подъездов дома №23 и вблизи автомобильной парковки. Часть кроны уже обвалилась. Аналогичная ситуация – и на улице Приборостроительной, 48. Только здесь аварийных деревьев больше.

«Так как деревья несут реальную угрозу для жителей домов, мы призываем администрацию Орла принять меры и спилить аварийные деревья, пока они не упали на кого-нибудь. Это не единичные случаи. Таких примеров по городу много. Поэтому необходимо вовремя выявлять и спиливать такие деревья», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Игорь Дробязгин.

По информации регионального отделения ОНФ.

 

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Опубликовано 19 Фев 2020 в 17:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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