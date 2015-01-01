ОНФ представил новые данные мониторинга цен на топливо

Эксперты Общероссийского народного фронта представили новые данные мониторинга цен на топливо, согласно которым видно, что ситуация на рынке нефтепродуктов постепенно стабилизируется. Средняя цена на бензин АИ-92 с 9 июня снизилась на 17 копеек, что зафиксировано в 49 субъектах России. Наибольшее снижение отмечено в Магаданской области (-2,8 руб.), а самый значительный рост (+1,6 руб.) — в Чеченской Республике. Бензин марки АИ-95 в среднем подорожал на 4 копейки, рост цен выявлен в 35 регионах. В Ямало-Ненецком автономном округе средняя цена показала значительный рост на 1,9 руб. а наибольшее снижение произошло в Новосибирской области (-97 коп.). ОНФ продолжит следить за тем, как меняются цены на АЗС в регионах страны.

«Данные «горячей линии» и мониторинга ОНФ говорят о том, что после резкого скачка цен на топливо в начале июня как у федеральных, так и региональных операторов, на сегодняшний день ситуация постепенно стабилизируется. Да, отдельные заправки на свое усмотрение взвинчивают цены так, как им хочется, и очень часто эти решения трудно назвать обоснованными. Такие ситуации мы фиксируем и будем продолжать это делать. При этом во многих регионах цены даже начали снижаться, это очень хороший сигнал. Народный фронт продолжит мониторинг цен на рынке нефтепродуктов по стране и будет взаимодействовать в этом вопросе с кабмином. Важно выявлять вопиющие случаи завышения цен на топливо, однако без создания системного механизма предупреждения подобных скачков в экспортно-ориентированных отраслях не обойтись», — заявил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Он отметил, что правительство использует данные мониторинга ОНФ при подготовке докладов президенту.

Народный фронт 9 июня запустил «горячую линию» для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо. Первый мониторинг 9-11 июня, основанный на обращениях граждан и рейдах активистов ОНФ на заправки, показал, что с началом налоговых маневров стоимость топлива поднялась на 5-7 руб. (с 37-40 руб. до 43-45 руб. за литр и выше). Анализ за период 9-19 июня показал новую ситуацию — средняя цена на бензин АИ-92 по стране снизилась на 17 копеек, что зафиксировано в 49 субъектах России, однако в 11 регионах цены никак не изменились, а в 25 даже выросли. Наибольшее снижение в среднем произошло в Магаданской области (-2,8 руб.), Костромской области (-1,91 руб.) и Сахалинской области (-1,11 руб.). А вот в Чеченской Республике цена показала самый значительный рост (+1,6 руб.). Также рост цены зафиксирован в Республике Крым (+59 коп.), Приморском крае (+45 коп.) и других регионах.

Что касается бензина АИ-95, то в среднем по стране за период 9-19 июня он подорожал на 4 копейки. Рост цен выявлен в 35 субъектах, 17 регионов продемонстрировали стабильность, а в 33 регионах цены снизились. В Ямало-Ненецком автономном округе средняя цена показала значительный рост на 1,9 руб. Также подорожание на более 40 копеек произошло в Чеченской Республике (+1,5 руб.), Волгоградской области (+1 руб.) и Республике Марий Эл (+66 коп.) и др. Значительное снижение в среднем произошло на АЗС Ивановской области (-69 коп.), а также других регионов.

Средняя цена на дизельное топливо за тот же период снизилась на 15 копеек. Чуть более доступным дизтопливо стало в 31 регионе, но в 33 субъектах цена выросла. Никаких изменений не произошло в 21 субъекте. По данным экспертов ОНФ, в целом цена дизельного топлива является достаточно высокой, и за прошедший период не имеет устойчивой тенденции к изменению. При этом в северных регионах, регионах Сибири и Дальнего Востока цена дизельного топлива значительно выше бензина АИ-95. В южных регионах и регионах Северного Кавказа – напротив — цена 95-ого бензина выше.

Накануне президент России, лидер ОНФ Владимир Путин обсудил с членами правительства проблему роста стоимости горюче-смазочных материалов. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил о стабилизации цен как в рознице, так и в оптовой торговле. В дальнейшем они будут расти на уровне инфляции, сообщил глава ФАС. При этом в некоторых регионах зафиксировано увеличение стоимости отдельных нефтепродуктов, что связано с деятельностью независимых АЗС и их попыткой увеличить свою маржинальность.

Пресс-служба ОНФ