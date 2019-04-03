3 апреля 2019



ОНФ презентовал дополненное издание «Серой книги II. Картели» на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ»

Проект ОНФ «За честные закупки» подготовил новое, дополненное издание «Серой книги II. Картели», оно было презентовано в рамках Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». В пособии о выявлении сомнительных закупок появился раздел про картели и сговоры в госзакупках. Издание подготовлено совместно с Федеральной антимонопольной службой.

Первое издание – «Серая книга Остапа Бендера» – выпущено в 2015 г. В нее вошли 24 «серых» схемы, которые пользовались популярностью у недобросовестных заказчиков и поставщиков. В последующем книгу неоднократно переиздавали и дополняли новыми схемами «сравнительно честного обогащения за счет бюджета». В сумме, если сложить количество скачиваний с сайта и тираж печатной версии, книга стала пособием для 12 тысяч общественников.

Эксперты Народного фронта совместно с Федеральной антимонопольной службой подготовили специализированный раздел о видах сговоров и методах выявления антиконкурентных соглашений.

«Серая книга II. Картели» – один из совместных проектов ФАС и ОНФ, направленный на противодействие картелям на торгах. Это не только учебное пособие для сотрудников ФАС и активистов ОНФ, но и средство профилактики картельных соглашений. Картели — соглашения тайные. Мы выносим на всеобщее обозрение схемы этих тайных соглашений и говорим: нам все известно о вашей тайной деятельности, и риск быть пойманным возрастает многократно» – заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта подчеркнул, что активисты Народного фронта обобщают опыт выявления сомнительных закупок.

«Так как в последнее время активисты проекта занимались выявлением сговоров на торгах, мы решили включить в новое издание книги не только «серые» схемы, но и информацию о выявлении антиконкурентных соглашений, их классификацию и меры противодействия. Это поможет нашим активистам более профессионально определять признаки картельных сговоров и повысит качество общественного контроля за госзакупками» – отметил Антон Гетта.

Он добавил, что «Серая книга» оказалась полезна не только для активистов, но обрела гораздо более широкий круг читателей: материалами интересовались зарубежные коллеги из Украины и Республики Беларусь.

Напомним, шестой год подряд Общероссийский народный фронт участвует в программе Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». В работе форума принимают участие более 300 активистов проекта ОНФ «За честные закупки» из более 70 регионов России.

Пресс-служба ОНФ

 

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Опубликовано 03 Апр 2019 в 13:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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