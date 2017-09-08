ОНФ принимает участие в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), в том числе из команды «Молодежки ОНФ», принимают участие в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. При самовыдвижении кандидату необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей избирателей, проживающих на его территории.

«Наши активисты и «Молодежка ОНФ» в регионах уже включились в эту ответственную работу. ОНФ – это команда президента, мы всегда словом и делом оказываем ему поддержку. Владимир Путин – сильный лидер, в годы его президентства наша страна встала на путь развития и сегодня добилась больших успехов. Благодаря его внешней политике Россию вновь стали уважать на международной арене. Проводимая им внутренняя политика улучшила благосостояние простых людей. Воссоединение с Крымом, борьба с терроризмом, проведение в России мировых спортивных соревнований, масштабные стройки – этими и многими другими достижениями наши граждане гордятся. Путин всегда открыт для общения с народом, все социологические опросы показывают, что люди уважают нашего президента и готовы оказать ему поддержку», – заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Напомним, что Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 18 марта 2018 г. Как заявил президент России, лидер ОНФ Владимир Путин, он идет на эти выборы как самовыдвиженец. С решением о сборе инициативной группы по поддержке выдвижения кандидата в президенты РФ Владимира Путина выступил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Станислав Говорухин, который получил одобрение создания такой группы от главы государства. После этого в Москве на ВДНХ состоялось собрание инициативной группы по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. В ее состав вошли представители Общероссийского народного фронта, политических партий, а также добровольческих организаций и всех общественных групп, которые поддерживают политику главы государства. В ходе собрания было принято решение выдвинуть Владимира Путина кандидатом для участия в выборах президента РФ.

27 декабря Путин подал в Центризбирком России пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборы главы государства.

Предвыборный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина разместился в здании Гостиного Двора в центре столицы. 10 января его посетил глава государства.

Пресс-служба ОНФ

 

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Опубликовано 11 Янв 2018 в 17:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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