2 февраля 2022



ОНФ призвал администрацию Орла восстановить освещение в парке Ботаника

Представители регионального отделения Народного фронта направили обращение в администрацию Орла с просьбой восстановить освещение в парке Ботаника.

«К нам поступило обращение от жителей микрорайона Новая Ботаника. Они рассказали, что несколько дней в парке Ботаника нет освещения. Фонари перестали работать на всей территории», – рассказал член регионального штаба Народного фронта в Орловской области Станислав Абакумов.

Общественники выехали на место, после чего проинформировали администрацию г. Орла о ситуации.

Отметим, что в парке Ботаника в рамках программы по благоустройству городской среды в период 2017–2019 гг. были проведены работы по прокладке тротуаров, установке скамеек, а также было сделано освещение вдоль тротуарных дорожек.

По информации регионального Отделения ОНФ

 

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Опубликовано 02 Фев 2022 в 15:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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