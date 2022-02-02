ОНФ призвал администрацию Орла восстановить освещение в парке Ботаника

Представители регионального отделения Народного фронта направили обращение в администрацию Орла с просьбой восстановить освещение в парке Ботаника.

«К нам поступило обращение от жителей микрорайона Новая Ботаника. Они рассказали, что несколько дней в парке Ботаника нет освещения. Фонари перестали работать на всей территории», – рассказал член регионального штаба Народного фронта в Орловской области Станислав Абакумов.

Общественники выехали на место, после чего проинформировали администрацию г. Орла о ситуации.

Отметим, что в парке Ботаника в рамках программы по благоустройству городской среды в период 2017–2019 гг. были проведены работы по прокладке тротуаров, установке скамеек, а также было сделано освещение вдоль тротуарных дорожек.

По информации регионального Отделения ОНФ