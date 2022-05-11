11 мая 2022



ОНФ призывает администрацию Орла отремонтировать тротуары на улице Матвеева

Представители ОНФ  направили в администрацию города Орла обращение с просьбой отремонтировать на улице Матвеева тротуары: асфальтовое покрытие на них разрушилось, и образовались ямы.

Протяженность улицы Матвеева составляет около 650 м, и по обеим сторонам этой дороги тротуары пришли в негодность. Между тем здесь располагаются многоквартирные дома, а также больница скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко и школа № 36.

«К нам обратились орловчане, которые проживают в Советском районе. Они рассказали, что не один год вынуждены при малейшем выпадении осадков пробираться с осторожностью по тротуарам на улице Матвеева. Поступали жалобы к нам и от пациентов больницы имени Семашко, которые тоже вынуждены идти через лужи до центрального входа медицинского учреждения. С представителями администрации города Орла мы выехали на место, оценили ситуацию, а после направили чиновникам обращение с предложением взять данный вопрос на контроль и отремонтировать тротуары», – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Орловской области Игорь Дробязгин.

«В одном из домов на улице Матвеева проживают мои родственники. Чтобы добраться до необходимого дома, им приходится в буквальном смысле перепрыгивать лужи или же выходить на проезжую часть. Так вынуждены делать и учащиеся 36-й школы, и работники больницы имени Семашко, а также все те, кто живет в домах на этой улице», – рассказал житель города Орла Евгений Борзенков.

В 2018 г. по инициативе активистов Народного фронта городская администрация разработала «дорожную карту» по ремонту тротуаров. В рамках этой программы были отремонтированы пешеходные зоны на улицах 60 лет Октября, Октябрьской, Максима Горького и других.

По информации регионального Отделения ОНФ.

 

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Опубликовано 11 мая 2022 в 13:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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