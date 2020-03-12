ОНФ просит администрацию Орла обустроить водоотвод в районе пешеходного перехода на ул.Московской

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Орловской области направили обращение в администрацию Орла с предложением обустроить водоотвод на пешеходном переходе по улице Московской, который при минимальных осадках полностью заливает водой. О трудностях с переходом дороги на этом участке общественникам сообщили местные жители.

В региональное отделение ОНФ обратились граждане, которые проживают на улице Московской и каждый день переходят дорогу по пешеходному переходу рядом с домом №112. Они рассказали, что на протяжении нескольких лет из-за неправильного обустройства системы водоотвода пешеходный переход на этом участке затапливает. Рядом с переходом располагается автобусная остановка, и местные жители, а также школьники, вынуждены переходить дорогу в запрещенных местах.

По информации регионального отделения ОНФ