12 марта 2020



ОНФ просит администрацию Орла обустроить водоотвод в районе пешеходного перехода на ул.Московской

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Орловской области направили обращение в администрацию Орла с предложением обустроить водоотвод на пешеходном переходе по улице Московской, который при минимальных осадках полностью заливает водой. О трудностях с переходом дороги на этом участке общественникам сообщили местные жители.

В региональное отделение ОНФ обратились граждане, которые проживают на улице Московской и каждый день переходят дорогу по пешеходному переходу рядом с домом №112. Они рассказали, что на протяжении нескольких лет из-за неправильного обустройства системы водоотвода пешеходный переход на этом участке затапливает. Рядом с переходом располагается автобусная остановка, и местные жители, а также школьники,  вынуждены переходить дорогу в запрещенных местах.

По информации регионального отделения ОНФ

 

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Опубликовано 12 Мар 2020 в 12:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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