1 февраля 2022



ОНФ просит больше рассказывать жителям о службе 122

Народный фронт по итогам проведенного опроса выяснил, что орловцы плохо информированы о работе справочной службы 122. Местные жители крайне редко обращаются на «горячую линию». Общественники направили обращение в депздрав с предложением улучшить работу по информированию населения о работе справочной службы 122.

В ходе анализа ответов респондентов активисты Народного фронта обратили внимание, что только 11% граждан обращались на телефон справочной службы 122.

При этом как пояснили в ОНФ, те граждане, которые все же обращались на телефон справочной службы 122, смогли решить волнующие их вопросы. Однако жителей беспокоит, что время ожидания ответа на горячей линии увеличилось. Сейчас при звонке в справочную службу 122 приходится ждать ответа оператора от 3 минут. Это объясняется резким скачком заболеваемости в регионе за последние дни.

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Опубликовано 01 Фев 2022 в 14:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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