ОНФ просит чиновников расчистить дорогу к деревне, где живет ветеран

Активисты ОНФ обратились к администрации Новосильского района Орловской области с просьбой прочистить дорогу к поселку Новые Пруды, где проживает 95-летний ветеран Великой Отечественной войны. Многочисленные просьбы местных жителей к органам местной власти оказались безрезультатными. Поэтому жители обратились в исполком ОНФ.

Помимо дома ветерана в поселке еще ряд жилых домов. Жители с трудом могут пройти пешком до соседних населенных пунктов, чтобы купить продукты питания. Проехать на автомобиле к ним вообще невозможно.