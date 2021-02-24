24 февраля 2021



ОНФ просит чиновников расчистить дорогу к деревне, где живет ветеран

Активисты ОНФ обратились к администрации Новосильского района Орловской области с просьбой прочистить дорогу к поселку Новые Пруды, где проживает 95-летний ветеран Великой Отечественной войны. Многочисленные просьбы местных жителей к органам местной власти оказались безрезультатными. Поэтому жители обратились в исполком ОНФ.

Помимо дома ветерана в поселке еще ряд жилых домов. Жители с трудом могут пройти пешком до соседних населенных пунктов, чтобы купить продукты питания. Проехать на автомобиле к ним вообще невозможно.

 

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Опубликовано 24 Фев 2021 в 17:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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