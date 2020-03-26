ОНФ просит городские власти установить светофор на опасном перекрёстке в Орле

Представители Общероссийского народного фронта в Орловской области обратились в администрацию города Орла с предложением принять меры для установки светофора на пересечении улиц Генерала Родина и Полесской. На этом перекрестке неоднократно возникали ДТП с участием пешеходов. Инициативу общественников поддержали представители ГИБДД по городу Орлу.

«К нам обратились жители Орла и рассказали об опасном участке дороги на пересечении этих двух улиц. С перекреста опасно выезжать на автомобиле по причине активного потока транспорта, идущего по улице Генерала Родина. Опасно переходить дорогу и пешеходам, так как на перекрестке нет светофорного регулирования. Поэтому мы считаем необходимым установить на данном Т-образном перекрестке светофор», – подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

Общественники обратили внимание, что рядом с опасным участком располагается корпус Орловского государственного аграрного университета. Маршрут студентов проходит как раз через данный Т-образный перекресток. Пешеходный переход к тому же не освещается. В связи с чем в темное время суток вероятность ДТП с участием пешеходов возрастает.

По информации регионального отделения ОНФ