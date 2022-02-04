ОНФ просит наладить работу нового светофора

Народный фронт просит власти Орла усовершенствовать работу светофора на пересечении улиц Генерала Родина и Колхозной. Сейчас светофор работает в автоматическом режиме. Но поток пешеходов там отнюдь не постоянный. Если оборудовать светофор кнопкой вызова, это позволит снять проблему образования пробок. Необходимость замены видов светофора связана с закрытием на ремонт Колхозного моста в Орле.

«Весной 2021 года мост через реку Орлик на улице Колхозной был признан аварийным. Движение по нему было закрыто. Однако обычный дорожный светофор, установленный на повороте с улицы Генерала Родина на улицу Колхозную, продолжил свою работу в прежнем режиме. Работа светофора в таком виде приводит к образованию пробок. Поэтому мы предложили администрации города Орла заменить его на светофор с кнопкой вызова. Такой вариант не будет тормозить движение автомобильного транспорта и не нарушит движение пешеходов через улицу Генерала Родина», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Орловской области Игорь Дробязгин.