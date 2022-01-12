ОНФ просит оборудовать переходом улицу-дублер Комсомольской

Активисты ОНФ обратились в администрацию Орла с предложением оборудовать пешеходный переход через дублер улицы Комсомольской. Опасный проезд идет параллельно главной транспортной магистрали буквально в нескольких метрах. И напротив остановки транспорта «Магазин уют» ученики лицея № 28 и воспитанники детского сада № 72 вынуждены нарушать правила — официального пешеходного перехода здесь нет. Ближайший пешеходный переход через дублер Комсомольской в 500 м – на следующей остановке общественного транспорта «Ботаника». Между тем, автомобили идут по дублеру на высокой скорости, что повышает риск возникновения ДТП с участием пешеходов. Особенно сложная ситуация зимой, когда дорожное покрытие становится скользким и увеличивается тормозной путь.

Общественники совместно со СМИ выезжали на этот участок дороги и общались с местными жителями. Они высказались за необходимость оборудования в этом месте пешеходного перехода и в идеале еще «лежачих полицейских». «В ходе выездного рейда мы неоднократно видели, как люди переходят дорогу. По одной из частей улицы Комсомольской (дублер) располагается ряд продуктовых и детских магазинов, торговых центров. У граждан просто нет других вариантов, чтобы до них добраться. По этой причине пешеходный переход с комплексом всей инфраструктуры здесь необходим. Его установку нужно произвести оперативно», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Игорь Дробязгин.