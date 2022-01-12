12 января 2022



ОНФ просит оборудовать переходом улицу-дублер Комсомольской

Активисты ОНФ обратились в администрацию Орла с предложением оборудовать пешеходный переход через дублер улицы Комсомольской. Опасный проезд идет параллельно главной транспортной магистрали буквально в нескольких метрах. И  напротив остановки транспорта «Магазин уют» ученики лицея № 28 и воспитанники детского сада № 72 вынуждены нарушать правила — официального пешеходного перехода здесь нет. Ближайший пешеходный переход через дублер Комсомольской в 500 м – на следующей остановке общественного транспорта «Ботаника». Между тем, автомобили идут по дублеру на высокой скорости, что повышает риск возникновения ДТП с участием пешеходов. Особенно сложная ситуация зимой, когда дорожное покрытие становится скользким и увеличивается тормозной путь. 

Общественники совместно со СМИ выезжали на этот участок дороги и общались с местными жителями. Они высказались за необходимость оборудования в этом месте пешеходного перехода и в идеале еще «лежачих полицейских». «В ходе выездного рейда мы неоднократно видели, как люди переходят дорогу. По одной из частей улицы Комсомольской (дублер) располагается ряд продуктовых и детских магазинов, торговых центров. У граждан просто нет других вариантов, чтобы до них добраться. По этой причине пешеходный переход с комплексом всей инфраструктуры здесь необходим. Его установку нужно произвести оперативно», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Игорь Дробязгин.

 

В Орловской области продолжаются рейды по выявлению пьяных водителей
В Орловской области произошло ДТП с четырьмя фурами
2 октября в Орловской области проверят системы оповещения населения
Опубликовано 12 Янв 2022 в 16:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"