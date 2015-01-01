ОНФ просит защитить Орлик от канализационных сбросов

Представители Общероссийского народного фронта в Орловской области обратились в природоохранную прокуратуру с предложением принять меры прокурорского реагирования по работе канализационного коллектора в деревне Образцово.

По словам местных жителей, ситуация с попаданием канализационных отходов в русло реки Орлик связана с тем, что коллектор пришел в негодность. Вода попадает в канализационные каналы в результате таяния снега или выпадения осадков, а также во время подъема грунтовых вод. Ассенизаторские работы вовремя не проводятся. В результате происходит переполнение канализационного резервуара, и в русло реки Орлик стекают канализационные отходы. Кстати, Орлик ниже по течению впадает в Оку, на которой расположен городской пляж. И его традиционно каждый сезон закрывают санитарные службы как раз из-за ужасного качества воды.

 

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Опубликовано 06 Июн 2018 в 17:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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