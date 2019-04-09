ОНФ проверил вечернюю работу транспорта в Орле

Представители Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Орла с предложением наладить работу общественного транспорта по вечерам. Обращение стало результатом вечерней проверки на основании поступивших жалоб от жителей.

«В начале апреля мы проводили мониторинг работы общественного транспорта в Заводском и Советском районе. Здесь также в новых микрорайонах граждане сталкиваются с проблемой работы общественного транспорта в вечернее время. Мы уже обратились к властям Орла с предложением принятия необходимых мер для налаживания работы транспорта в период после 21 часа вечера в проверенных районах. Сегодняшний мониторинг был проведен в Северном районе Орла», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Владимир Шашков.

В ходе организованного мониторинга активисты Народного фронта проверили наличие транспорта на остановках по улицам Раздольная, Рощинская, Металлургов и Московскому шоссе. Мониторинг проводился после 21 часа. В это время на маршрутах было зафиксировано малое количество автобусов, в которые практически невозможно было зайти, так как они переполнены пассажирами. Активисты Народного фронта также отметили, что в сторону Северного района из центра транспорт следует также переполненный, а после 21 часа обратно в центр он не возвращается — автобусы уходят с маршрутов. Жителям Северного района приходится пользоваться такси. Троллейбусы в Северном районе ходят только по улице Московское шоссе.

«Мы продолжаем настаивать на необходимости оставлять на маршрутах несколько единиц транспорта, которые будут работать хотя бы до 23 часов. Много жителей заканчивают рабочий день в 21 и в 22 часа вечера. Естественно, добираться до дома в это время становится тяжело. В ходе предыдущего мониторинга мы отмечали необходимость пересмотра графика работы водителей. Работать свыше 10 часов, находясь за рулем автобуса, тяжело. Водители устают, поэтому на те автобусы, которые будут работать после 21 часа вечера необходимо направлять водителей — сменщиков. Эти предложения администрации Орла необходимо внести в контракты с перевозчиками. Тогда это позволит решить самую волнующую население Орла проблему транспортного обеспечения, связанную с его работой в вечернее время», – отметила член регионального штаба ОНФ в Орловской области Нина Костюк.

Активисты Народного фронта направили соответствующее обращение в администрацию города Орла.