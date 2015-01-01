ОНФ проверит, насколько зарплаты руководителей медучреждений в регионах выше, чем у рядовых врачей

В 13 регионах соотношение зарплат руководителей медучреждений и врачей превышает установленное местными властями. Такие данные эксперты Общероссийского народного фронта выявили, проанализировав правительственный доклад. В Народном фронте считают, что снимать с контроля соответствующее поручение президента преждевременно. В мае эксперты ОНФ проанализируют декларации о доходах главных врачей за 2016 год, чтобы проверить, насколько сильно отличаются зарплаты руководителей медучреждений и врачей.

Поручение устранить существенную разницу в оплате труда главврачей и основного персонала больниц президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин дал после того, как в сентябре 2015 г. на форуме ОНФ по здравоохранению эту проблему озвучила главный редактор газеты «Курьер. Среда» (Бердск) Галина Коморникова. Он отметила, что устранение этой диспропорции способствовало бы реальному повышению заработной платы среди медработников.

В регионах были приняты нормативные правовые акты, закрепляющие предельное соотношение зарплаты руководителей и работников учреждений здравоохранения. Минимальное соотношение в кратности от 1 до 3 установлено в республиках Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Алтай, Тыва, Калмыкия, в Амурской и Кемеровской областях. Максимальное, от 1 до 8, – в Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Тюменской областях, а также в Краснодарском крае.

Однако в 13 регионах ряд медучреждений, как выяснилось, не соблюдают установленное местными властями соотношение зарплат руководителей и медработников. Это Воронежская область, где зарплата главврача оказалась выше зарплаты медработника в 7,7 раз вместо допустимых 6, Курская область – 7,96 вместо 4, Москва – 7,5 вместо 6,5, Тверская область – 7,5 вместо 4, Свердловская область — 7,2 вместо 6, Санкт-Петербург – 7 вместо 6, Тульская область – 6,56 вместо 6, Камчатский край – 5,2 вместо 4, Амурская область – 5,01 вместо 3, Еврейская автономная область – 5 вместо 4, Республика Алтай – 5 вместо 3, Республика Северная Осетия-Алания – 3,9 вместо 3, Республика Калмыкия – 3,2 вместо 3.

«Хочется напомнить региональным властям, что, согласно решению Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, субъектам рекомендовано установить соотношение заработных плат в кратности от 1 до 6, — сказал координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы Николай Говорин. — Мало того, что в некоторых регионах эта рекомендация не выполняется, так и руководство отдельных медучреждений ведет себя слишком вольно, устанавливая соотношение своих зарплат и рядовых работников самостоятельно. Это сигнал о том, что нужно принимать более жесткие меры».

Он подчеркнул, что в мае, когда будут обнародованы декларации руководителей медучреждений, эксперты ОНФ проанализируют зарплаты главных врачей за 2016 год, чтобы еще раз проверить, как они соотносятся с зарплатами медработников. Эти данные эксперты сравнят с результатами мониторинга, проведенного ОНФ в прошлом году. В тех субъектах, где будет выявлен значительный разрыв в зарплатах, в региональные Минздравы будут направлены письма с просьбой объяснить, чем обусловлена такая разница. Пока же эксперты Народного фронта рекомендуют не снимать с контроля соответствующее поручение президента.

С марта 2014 г. по указу президента РФ, данному по итогам «Форума Действий» ОНФ, создан механизм учета мнения Народного фронта при снятии с контроля поручений Владимира Путина. Контрольное управление президента направляет в Народный фронт доклады правительства для подготовки заключений, без которых решение в отношении тех или иных поручений не принимается.

Пресс-служба ОНФ