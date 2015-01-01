ОНФ проверит планы регионов по ремонту и замене изношенных лифтов

Почти треть лифтов в стране, по данным Ростехнадзора на 2015 г., изношены и требуют замены. Однако, как отмечают эксперты Народного фронта, судя по региональным программам капитального ремонта, субъекты РФ, скорее всего, не успеют обновить старый парк лифтов в срок до 2020 г., как того требуют существующие технические нормативы и требования безопасности. Общероссийский народный фронт проведет всероссийский мониторинг краткосрочных и долгосрочных программ капитального ремонта и уточнит, какое количество лифтов планируется отремонтировать или полностью заменить. По результатам мониторинга эксперты Народного фронта сформируют предложения по актуализации программ капремонта.

В Народный фронт поступают многочисленные жалобы граждан на ненадлежащее состояние лифтов, срок эксплуатации которых давно истек. Каждый год из-за старого оборудования и халатности обслуживающих организаций люди получают травмы и даже гибнут. Кроме того, жители часто сталкиваются с перебоями в работе лифтов. Нередко они ломаются прямо во время движения, могут проезжать нужный этаж без остановки, не вызываться вообще или работать только 2-3 часа в день.

«Граждане жалуются на то, что иногда во всем доме работает только один лифт, да и тот едет с перебоями, не останавливается на некоторых этажах или же раскачивается из стороны в сторону, – рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Башкортостан Надежда Крылова. – Зачастую сами лифтовые кабины находятся в аварийном состоянии: у них отходит пол, гаснет свет, неплотно закрываются двери. Такие случаи, например, зафиксированы в Московской, Липецкой, Иркутской областях и других регионах».

Надежда Крылова пояснила, что до 2013 г. действовали «Правила устройства безопасной эксплуатации лифта». С 2013 г. их отменили, лифты были выведены из категории «опасных производственных объектов». Вместо указанных правил был введен технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов», который установил новые требования к лифтам, ослабив контроль за текущим состоянием объекта.

По данным Ростехнадзора, в 2015 г. в России эксплуатировалось 527 тыс. 567 лифтов. Из них, по состоянию на 1 января 2016 г., отработало нормативный срок службы (25 лет и более в зависимости от лифта) 150 тыс. 173 лифта, или 28,5% от их общего числа. По истечении этого срока должна проводиться его оценка, по итогам которой принимается решение о замене подъемного устройства, продлении срока использования или модернизации.

Замена лифта должна осуществляться в рамках программы капитального ремонта, утверждаемого субъектом РФ, или по решению собственников жителей, готовых самостоятельно внести необходимые средства. В отношении устройств, срок службы которых закончился до вступления в силу регламента, установлен переходный период в 7 лет. Однако, по словам экспертов ОНФ, замена лифтов часто затягивается из-за нехватки денег или же вовсе не включена в программу капитального ремонта из-за халатности ответственных лиц.

В соответствии с техническими нормативами и требованиями безопасности, лифты с истекшим сроком службы по состоянию на начало 2013 г. должны быть приведены в надлежащее техническое состояние до середины февраля 2020 г. Они должны быть модернизованы или полностью заменены. Однако, как отмечают эксперты Народного фронта, регионы не успеют провести все работы в срок, т.к. в региональные краткосрочные программы капремонта включено недостаточное количество лифтов. Недавно заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис призвал регионы активно включиться в работу по обновлению лифтов. По его словам, объемы замены старых лифтов в РФ можно увеличить более чем в два раза – с 12 тысяч до 30 тысяч в год.

«Активисты ОНФ уже провели выборочный мониторинг краткосрочных программ капремонта в нескольких регионах страны и обратили внимание, что, например, в 2017 г. в Ставропольском крае запланирован капремонт только 2 лифтов, в Брянской области – 1 лифта, в Волгоградской, Магаданской и Псковской областях и в Республике Хакасия замена лифтов вовсе не запланирована. Если подобных регионов много по всей стране, такими темпами вряд ли мы сможем привести в порядок все лифты в соответствие с требованиями технического регламента. Народный фронт в ближайшее время проведет мониторинг как краткосрочных, так и долгосрочных программ капремонта по всем регионам и выяснит, какова ситуация с лифтами в действительности. По итогам мониторинга мы сформируем предложения по актуализации программ капремонта. Если окажется, что лифты ремонтируются и заменяются слишком медленно, то мы направим в регионы предложения увеличить их количество в региональных программах капремонта», – пояснила Надежда Крылова.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.

Пресс-служба ОНФ