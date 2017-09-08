ОНФ разработал «Народный стандарт качества работы поликлиник»

На «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» будет представлен «Народный стандарт качества работы поликлиник». На основе него эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают правительству РФ подготовить профессиональный управленческий стандарт. Принятие документа позволит повысить уровень условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения для пациентов.

За полгода в рамках проекта «Народная оценка качества» активисты ОНФ проинспектировали более 1200 медучреждений в 85 субъектах страны. Огромное количество выявленных в этой сфере проблем носят именно управленческий характер. Более 14 тыс. граждан, оставивших свои отзывы на сайте www.narocenka.ru, недовольны организацией работы внутри поликлиник. Они жалуются на искусственно созданные очереди, нерациональное расположение кабинетов, отсутствие маршрутизации, некомфортные условия пребывания и плохие санитарно-гигиенические условия. По итогам рейдов общественники пришли к выводу, что руководители поликлиник часто не имеют достаточных управленческих компетенций, а существующие нормативы и предписания выполняют формально.

Одной из причин таких ситуаций, полагают авторы проекта, является отсутствие в России управленческих стандартов организации работы поликлиник, что допускает случаи неэффективного руководства организациями здравоохранения.

«Люди приходят в поликлинику за помощью, и посещение медучреждения не должно усугублять их состояние, вызывать раздражение. Значительная часть организационных вопросов, беспокоящих граждан, решается «здесь и сейчас», без особых финансовых затрат с помощью грамотного управления. Конечно, на руководстве поликлиники лежит большая нагрузка, постоянная отчетность и ответственность за здоровье людей. В масштабе орбиты главврача порой оргвопросы, тревожащие пациентов, выглядят малозначительными. Своим «Народным стандартом» мы помогаем увидеть эти проблемы и обратить на них внимание», — отмечает координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

Разработанный ОНФ «Народный стандарт качества работы поликлиник» – это взгляд на проблемы глазами рядового гражданина. При его подготовке специалисты основывались на опыте посещения учреждений здравоохранения, а также выявленных среди них лучших практик. Эксперты ОНФ выработали рекомендации, затрагивающие все аспекты организационного процесса: что посетителям обязана обеспечить территория, вестибюль, регистратура поликлиники, что значит комфортность пребывания, каким должен быть внешний вид работников и т.д. К примеру, в требованиях к записи на прием по интернету или через терминал, согласно народному стандарту, прописано своевременное размещение талонов в системе, наличие ответственного лица за их размещение, а также контроль за актуальностью загруженного в систему расписания приема врачей. В разделе организации приема рекомендовано исключить ситуации, когда специалисты одного профиля уходят единовременно в отпуск, ввести кабинет доврачебного приема для выписки рецептов, оформлений направлений на срочные анализы и т.д.

«Народный стандарт качества работы поликлиник» будет представлен 18-19 декабря на «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее». Разработчики стандарта проведут широкое общественное обсуждение с участием более 4 тыс. человек: активистами Народного фронта, руководителями федеральных и региональных органов власти, журналистами. После чего ОНФ направит проект «Народного стандарта качества работы поликлиник» в правительство РФ.

Пресс-служба ОНФ