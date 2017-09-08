ОНФ: Решение об участии в Олимпиаде 2018 года нужно оставить за российскими спортсменами

Российские спортсмены должны сами сделать серьезный выбор и решить, поедут ли они на Олимпийские игры 2018 г. или нет. Об этом заявили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«На самом деле для каждого спортсмена это очень серьезный выбор. Ехать или не ехать на Олимпиаду — это решение нужно оставить за каждым из наших спортсменов. Это очень правильно и очень по-человечески», — заявил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов. Он добавил, что решение Международного олимпийского комитета об отстранении российской сборной от этих соревнований является политически мотивированным: «Большой спорт — это всегда политика. Яркими примерами этого являются две Олимпиады, которые проходили в 1980 г. в СССР и в 2014 г. в Сочи. В первом случае противодействие начиналось уже с открытия игр, а современный пример показывает, что медали могут начать отбирать уже после соревнований. При этом, давно пора сделать выводы и некоторым чиновникам, которые отвечают за спорт в нашей стране. Они прекрасно знали, какая карта будет разыгрываться против нас».

«Отстранение России от Олимпиады — это политический шаг. Это ужасная трагедия для спортсменов и болельщиков. А если сегодня спортом правит политика, то боюсь это закат для настоящего олимпийского движения», — убеждён член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Омской области, российский пловец, участник Олимпиады в Лондоне, трёхкратный чемпион Европы Вячеслав Синькевич. Он предложил придумать альтернативные соревнования и провести их для отстранённых российских спортсменов, хотя даже такая возможность проявить себя не заменит участие в Олимпийских играх. «Спорт – это огромный ежедневный труд. И каждый спортсмен мечтает принять участие в Олимпийских играх, это как ни крути, главное соревнования в жизни всех атлетов. Я поддержу как выбор тех, кто откажется от участия, так и тех, кто решит участвовать под нейтральным флагом. Может быть нам стоит задуматься и провести в нашей стране альтернативные соревнования для отстранённых спортсменов, как это было в прошлом», — сказал Синькевич.

«Радует, что прекращены все дальнейшие действия по рассмотрению допинговых дел абсолютно по всем спортсменам России, что спортсмены, не уличенные в допинге, имеют право выступать на Олимпийских играх, как в одиночных, так и в командных видах спорта», — отметил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Красноярском крае, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Владимир Черных. Владимир Михайлович имеет благодарность президента России «за успешную подготовку спортсменов высокого класса к Олимпийским Играм г. Атланта (США)», награжден знаками: «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»; «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России». «В любом случае, спортсмены готовились. Для всех спортсменов независимо от вида спорта участие в Олимпийских играх — самое главное. И здесь, я думаю, что мотивации у наших спортсменов, у наших тренеров, у нашего Олимпийского комитета добавится. И когда на пьедестал будут восходить наши спортсмены, завоевавшие призовые места на Олимпийских играх, все будут знать, что это спортсмены России», — сказал Черных.

Накануне международный олимпийский комитет постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили «системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи». Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.

Пресс-служба ОНФ