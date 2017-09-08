ОНФ совместно с Минфином представит законопроект, закрепляющий механизм персонифицированного финансирования в дополнительном образовании

Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел пресс-конференцию, посвященную реализации проекта ОНФ «Равные возможности – детям». Эксперты Народного фронта заявили о том, что в регионах России начали работу более 160 волонтерских кружков и секций, поддержку им готовы оказать 288 организаций из разных регионов страны. Стать образовательными волонтерами в рамках проекта ОНФ готовы более тысячи человек. Эксперты сообщили, что в ближайшее время ОНФ совместно с Министерством финансов представит законопроект, который позволит законодательно закрепить механизм персонифицированного финансирования в дополнительном образовании.

Каждый третий ребенок в России сегодня все еще не имеет возможности заниматься в кружках и секциях. Основные причины – нет денег, чтобы платить за обучение или слишком далеко добираться, заявила координатор проекта ОНФ «Равные возможности детям», депутат Госдумы Любовь Духанина. «Эксперты Народного фронта проводили опрос родителей школьников по вопросам доступности качества дополнительного образования в России. Участие в мониторинге приняли 22,5 тыс. родителей. Результаты опроса показали, что 29% детей получают дополнительное образование. Причем, некоторые из них посещают не один, а два или три кружка. В то же время 18% детей посещают кружки на платной основе. В среднем одна семья платит за дополнительное образование ребенка в нашей стране 2,6 тыс. руб. в месяц, за двоих — около 3 тыс. руб. Расходы многодетных семей начинаются от 6,5 тыс. руб. Для большинства семей это очень большие деньги», — сказала Духанина.

Она добавила, что проект Народного фронта объединил усилия молодежных общественных организаций страны — Российского союза сельской молодежи, Ассоциации волонтерских центров, Российских студенческих отрядов. «Мы запустили масштабную программу образовательного волонтерства. Это ответ на то, как нам в условиях ограниченных ресурсов обеспечить выполнение задач по увеличению числа кружков и секций. Это механизм вовлечения неравнодушных людей, которым есть чем поделиться, чему научить молодое поколение. Проект ОНФ «Равные возможности — детям» объединил вокруг себя общественные организации, и они активно начали работать в этом направлении. В регионах России уже начали работу более 160 волонтерских кружков и секций. Передавать детям свои знания и опыт на безвозмездной основе готовы уже более тысячи волонтеров. Желание помочь в открытии и работе кружков и секций выразили 288 организаций, — сказала Духанина. — Наши задачи — дальнейшее развитие волонтерства, упрощение лицензирования для организаций дополнительного образования и принятие закона, закрепляющего механизм персонифицированного финансирования в этой сфере».

Эксперты ОНФ рассказали о развитии применения персонифицированного сертификата дополнительного образования, с помощью которого можно оплатить кружок или секцию в любой государственной или частной организации. Так, уже более 30 тыс. детей уже используют сертификаты на бесплатное посещение детьми кружков и секций. В настоящее время механизм проходит апробацию в 9 субъектах России: Вологодская, Тульская, Астраханская, Тюменская области, Пермский край, Республики Бурятия, Татарстан, Саха (Якутия), ХМАО-Югра.

Мониторинг, проведенный ОНФ в пилотных регионах среди 3 тыс. родителей и более 200 педагогов дополнительного образования, показал, что введение образовательного сертификата одобряют 78% родителей – по их мнению, это создает для ребенка новые возможности получения дополнительного образования, посещения кружков и секций. «Государство сегодня финансирует систему образования, исходя из принципа «есть кружок, он работает, значит, надо дать денег на его дальнейшее финансирование», – отметил эксперт проекта ОНФ «Равные возможности — детям», старший научный сотрудник ФГАУ «Федеральный институт развития образования» Семен Славин. – При введении сертификатов родители говорят, что теперь выбирать программу по интересам стало намного удобнее. Программа соответствует интересам детей, интересна их родителям, потому что ребенок получает то, что соответствует его возрасту и развивает его в той области, которая ему необходима».

Любовь Духанина сообщила о том, что ОНФ совместно с Министерством финансов в ближайшее время представит законопроект, который позволит законодательно закрепить механизм персонифицированного финансирования в дополнительном образовании.

Пресс-служба ОНФ