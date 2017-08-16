ОНФ: в Орле программа по благоустройству дворов под угрозой срыва

Активисты ОНФ обеспокоены возможным срывом сроков сдачи работ по благоустройству дворовых территорий в Орле, — заявили в орловском отделении фронта. Такой вывод был сделан по итогам мониторинга работ по благоустройству дворовых территорий. В ходе проверки активисты Народного фронта выборочно осмотрели 10 дворов во всех районах города Орла.

— Главные принципы реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» – благоустройство дворов качественно и в срок на основе пожеланий граждан. Однако, как показал мониторинг в Орле, большое количество дворов, где подрядчики вообще не приступали к работам, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина Сафонова.

Активисты ОНФ отметили, что на данный момент времени работы еще не начаты по адресам: улицы Мопра, 29, Комсомольская, 104, Цветаева, 42, Ломоносова, 5, Лескова, 34, переулок Шпагатный, 4, улица 6-й Орловской дивизии, 27. По адресу Горького, 2 и 4, где предусмотрена замена асфальтового покрытия, на данный момент проведена только установка бордюрного камня. Общественники отметили, что на данных объектах нет строительной техники и рабочих. Активистам ОНФ удалось увидеть завершенные работы только во дворах на Наугорском шоссе, 21, 23, 25. Стоит отметить, что благоустройство 68 дворовых территорий согласно действующим контрактам должно быть завершено к 2 сентября, а в девяти – к 15 сентября.

Жители опасаются, что работы по благоустройству дворов их домов не будут завершены в указанные сроки. У подрядных организаций осталось несколько недель для того, чтобы успеть сделать все запланированные работы. Поэтому активисты ОНФ обратились в администрацию города Орла с предложением принять необходимые меры для ускорения темпов проведения работ по благоустройству дворовых территорий.

Напомним, в 2017 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орле запланирован ремонт 77 дворов и 3 общественных территорий. При этом 12 дворов и 1 территория – детский парк города Орла – включены в программы благоустройства при содействии Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды. Как уже сообщало наше издание, на прошедших в городской администрации общественных слушаниях жители высказали массу предложений и опасений по поводу реализации проекта. Как оказалось, многие опасения жителей сбываются.