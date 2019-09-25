25 сентября 2019



ОНФ: В Орле запылились мемориальные таблички

Активисты ОНФ обратились в областное управление по госохране объектов культурного наследия с предложением разработать дорожную карту по приведению в порядок мемориальных досок на объектах культурного наследия.

«В настоящее время, например, в городе Орле на балансе муниципалитета стоит менее 20 мемориальных досок, отсутствует их единый реестр. Многие памятные доски и знаки требуют обновления и реставрации. Требуется поэтапная работа в этом направлении с учетом того, что часть таких объектов принадлежит различным организациям. Следует провести тщательный мониторинг состояния мемориальных досок и памятных табличек, определить собственника, после чего направить соответствующие представления о необходимости обновления конкретных знаков», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Орловской области Станислав Абакумов.

Активисты ОНФ осмотрели, в каком состоянии на сегодняшний день находятся мемориальные доски, расположенные на территории Орла, хотя проблема характерна не только для областного центра, но и для всех муниципалитетов. Например, совсем выцвела краска на доске, установленной на доме бывшего реального училища по адресу: улица Комсомольская 39. Есть примеры, когда мемориальную доску необходимо просто очистить от пыли – это бывший постоялый двор, «Дом крестьянина», по адресу: улица Нормандия-Неман, 1. Подобная ситуация на здании, где располагался Совнархоз. Также активисты Народного фронта отметили, что в неудовлетворительном состоянии находятся большинство мемориальных досок, которые установлены на домах по улице Ленина.

«Много примеров, где таблички необходимо привести в порядок. На ухоженные таблички будет приятно посмотреть, как жителям региона, так и гостям, которые приезжают в нашу область для знакомства с историко-культурным наследием. Поэтому мы предлагаем власти привести их в порядок», – пояснила активист ОНФ в Орловской области Юлия Филатова.

 

Ветеран войны, участник трех послевоенных парадов Победы, встретился со школьниками в Орле
Орловские судебные приставы отчитались, как идет снос незаконных построек на ул. Полесской и 60-лет ...
Завтра в Орловской области жара, дожди и грозы
Опубликовано 25 Сен 2019 в 17:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"