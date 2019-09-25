ОНФ: В Орле запылились мемориальные таблички

Активисты ОНФ обратились в областное управление по госохране объектов культурного наследия с предложением разработать дорожную карту по приведению в порядок мемориальных досок на объектах культурного наследия.

«В настоящее время, например, в городе Орле на балансе муниципалитета стоит менее 20 мемориальных досок, отсутствует их единый реестр. Многие памятные доски и знаки требуют обновления и реставрации. Требуется поэтапная работа в этом направлении с учетом того, что часть таких объектов принадлежит различным организациям. Следует провести тщательный мониторинг состояния мемориальных досок и памятных табличек, определить собственника, после чего направить соответствующие представления о необходимости обновления конкретных знаков», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Орловской области Станислав Абакумов.

Активисты ОНФ осмотрели, в каком состоянии на сегодняшний день находятся мемориальные доски, расположенные на территории Орла, хотя проблема характерна не только для областного центра, но и для всех муниципалитетов. Например, совсем выцвела краска на доске, установленной на доме бывшего реального училища по адресу: улица Комсомольская 39. Есть примеры, когда мемориальную доску необходимо просто очистить от пыли – это бывший постоялый двор, «Дом крестьянина», по адресу: улица Нормандия-Неман, 1. Подобная ситуация на здании, где располагался Совнархоз. Также активисты Народного фронта отметили, что в неудовлетворительном состоянии находятся большинство мемориальных досок, которые установлены на домах по улице Ленина.

«Много примеров, где таблички необходимо привести в порядок. На ухоженные таблички будет приятно посмотреть, как жителям региона, так и гостям, которые приезжают в нашу область для знакомства с историко-культурным наследием. Поэтому мы предлагаем власти привести их в порядок», – пояснила активист ОНФ в Орловской области Юлия Филатова.