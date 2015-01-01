ОНФ в Орловской области продолжит работу по мониторингу исполнения нового «майского указа» президента России

Представители Общероссийского народного фронта в Орловской области подвели итоги работы регионального отделения с момента учредительного съезда движения.

«Основная задача ОНФ – это помогать гражданам в тех вопросах, которые их волнуют. На протяжении пяти лет мы работали в рамках мониторинга «майских указов» президента России от 7 мая 2012 г., каждый день выезжали на проблемные места, проводили проверки, обращались к власти с волнующими население проблемами и добились ряда положительных результатов», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Николай Меркулов.

В 2014 г. активисты Народного фронта помогли многодетной семье Васиных из деревни Болотово Орловского района, у которых сгорел дом после короткого замыкания, получить новое жилье и сделать там ремонт в кратчайшие сроки. Осенью этого же года общественники помогли решить вопрос с ремонтом дома ребенка в Орле, который в период весенних холодов оказался без кровли.

В 2014 г. на Медиафоруме ОНФ орловские журналисты подняли проблему функционирования в Орловской области мемориалов «Вечный огонь». Тогда на территории области из 42 мемориалов огонь горел лишь на 12 воинских захоронениях.

«В результате проведенных мониторингов, подготовленных обращений в органы власти активистам ОНФ удалось добиться того, что на данный момент на всех мемориалах установлены газовые горелки, большая часть которых функционирует в постоянном режиме», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин.

В 2015 г. в региональное отделение ОНФ обратился лесник из Михайловского лесничества и рассказал о варварской вырубке здоровых деревьев на площади 3,4 га. Активисты ОНФ выехали на место, обратились в соответствующие контролирующие органы. В итоге вырубка леса была остановлена, а виновные понесли наказание.

Кроме этого, активисты ОНФ на протяжении пяти лет уделяли пристальное внимание безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Региональное отделение ОНФ в 2015 г. инициировало проведение мониторинга по выявлению небезопасных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Совместно с ГИБДД орловским активистам Народного фронта удалось добиться оборудования более чем 90% пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений средствами безопасности дорожного движения.

«Безопасность детей на дорогах – одна из важных составляющих развития страны в будущем. Нельзя допускать, чтобы дети переходили дорогу по опасным пешеходным переходам. Мы провели достаточно большой объем работы. В итоге нам удалось добиться установки технических средств безопасности дорожного движения на всех пешеходных переходах, расположенных около образовательных школ», – обратила внимание сопредседатель орловского штаба ОНФ Ирина Сафонова.

В январе 2017 г. активисты ОНФ обратились в правительство Орловской области по вопросу выхода из строя отопления в Паньковской средней школе Новодеревеньковского района, когда температура в кабинетах для занятий опустилась до +10 градусов. В результате удалось приобрести новый котел отопления и наладить необходимый температурный режим в здании школы.

В апреле 2017 г. в региональное отделение ОНФ обратились жители дома №68 по улице Набережная Дубровинского, обеспокоенные состоянием несущей стены здания. По итогам проведенного выездного рейда активисты Народного фронта убедились, что происходит разрушение стены дома вследствие проседания фундамента. Было направлено обращение в администрацию Орла с предложением принять необходимые меры для укрепления стены. По решению межведомственной комиссии было принято решение внести дом в программу капремонта на 2018 г. и подготовить проект укрепления фасада здания. Однако в конце августа 2017 г. трещина в стене дома стала заметно увеличиваться, представители ОНФ забили тревогу, главе администрации города Орла активисты ОНФ предложили в кратчайшие сроки расселить дом. Под давлением общественников дом расселили, а через два дня произошло обрушение стены. Таким образом удалось избежать человеческих жертв.

Кроме этого, активисты ОНФ в Орловской области вели работу по проекту ОНФ «За честные закупки». В частности, была отменена закупка AUDI Q7 стоимостью 3 млн руб. для нужд энергетической компании. Машина должна была быть укомплектована кожаным салоном, дорогостоящей мультимедийной системой и прочими дополнительными опциями. Затем общественники добились отмены закупки автомобиля Renault Duster комплектации Privilege стоимостью 910 тыс. руб., который планировала приобрести администрация Однолуцкоого сельского поселения Болховского района. Покупка машины планировалась для нужд сельского поселения, годовой бюджет которого составляет 1,5 млн руб. Из них 500 тыс. руб. было запланировано на содержание сельской администрации.

Работа Народного фронта в Орловской области будет продолжена. Основой станет исполнение нового указа президента России, лидера ОНФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.».

«Это стратегический план будущего развития нашей страны. В него заложены изменения, которые нас ожидают в ближайшем будущем. Россия продолжает развиваться, а для этого нам необходимо работать в рамках нового указа президента. Активисты ОНФ будут вести работу по мониторингу исполнения указов и поручений главы государства», – резюмировал член регионального штаба ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.