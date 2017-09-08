ОНФ в Орловской области просит контролирующие органы пресечь сброс отходов сахарного завода в приток Дона

Представители Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, обратились в прокуратуру и Росприроднадзор Орловской области с просьбой провести проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды при обращении с отходами производства сахара на заводе в Ливенском районе.

Ранее в ОНФ обратились жители поселка Сахзаводской, которые рассказали о том, что на протяжении нескольких лет производственные отходы сахарного завода сбрасываются прямо в реку Быстрая Сосна. Стоит отметить, что река Быстрая Сосна, которая берет свой исток на территории Ливенского района Орловской области, протекает по территории Липецкой области и является правым притоком реки Дон, впадающий в Азовское море.

Активисты Народного фронта выехали на место и убедились в том, что непосредственно от территории сахарного завода до реки Быстрая Сосна проложен трубопровод, по которому неочищенные отходы стекают в русло. Рядом с ручьем находятся многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки. Проложенный трубопровод не имеет полной конструкции от завода до русла реки, поэтому в отдельных местах ручей с заводскими отходами течет по открытой местности вблизи хозяйственных построек и футбольного стадиона.

По словам местных жителей, до текущего года ручей с заводскими отходами протекал на всей своей протяженности прямо под открытым небом. Только в этом году его частично засыпали, положив под землю трубы, по которым сейчас отходы вытекают в русло реки.

«Ситуация с открытым сбросом отходов производства в русло реки является абсолютно недопустимой. Помимо того, что от зловонного запаха страдают люди на протяжении многих лет, так еще наносится непоправимый вред экологической обстановке», – заметил член регионального штаба ОНФ Павел Меркулов.

«Сброс отходов осуществляется непосредственно в реку. Неприятный запах веществ, содержащихся в отходах, распространяется от завода на расстояние нескольких километров. Власти района долгий период времени бездействуют и не замечают, что происходит прямое загрязнение рек. Поэтому мы теперь ждем реакции от надзорных органов и надеемся, что они скорейшим образом разберутся в этой проблеме», – подчеркнул эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Региональной отделение ОНФ

 

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Опубликовано 09 Ноя 2017 в 13:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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