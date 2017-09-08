ОНФ выявил экологических нарушений на 132 млрд рублей

Эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов подвел предварительные результаты проекта в ходе XXI фестиваля журналистов «Вся Россия», который проходит в эти дни в Дагомысе Краснодарского края.

«С марта 2015 г. эксперты Центра получили несколько тысяч обращений от граждан с жалобами на экологические проблемы. Более чем за два года работы нами было выявлено экологических нарушений на общую сумму около 132 млрд руб. и спасено от вырубок около 350 тыс. га леса», — сообщил Миронов.

Он отметил, что по итогам работы Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса были разработаны и приняты два федеральных закона, направленные на сохранение российских лесов и экологически эффективных территорий.

«В рамках закона о «зеленом щите» в общественные палаты и органы власти уже более 70 регионов от лица общественности направлены заявления о создании лесопарковых зеленых поясов. В оставшихся регионах процесс создания «зеленых щитов» находится в режиме подготовки, и обращения в региональные общественные палаты будут направлены в ближайшее время. Особого внимания заслуживает и федеральный закон об усилении ответственности для лесных арендаторов. Сейчас мы видим, что правительство не спешит с разработкой подзаконных актов к этому закону, но мы будем добиваться, чтобы его положения заработали по всей стране как можно скорее», — отметил Миронов.

Он добавил, что из-за большого количества обращений от граждан с жалобами на незаконное размещение мусорных свалок и неудовлетворительную работу полигонов твердых коммунальных отходов по всей стране с января 2017 г. работает проект ОНФ «Генеральная уборка».

«На «Интерактивную карту свалок» (http://kartasvalok.ru/) за 7 месяцев ее работы поступило 13 309 обращений, из них в работу взято 6 719 обращений, а решены 4 224 проблем, что превышает 30% от всех поступивших проблем. Кроме того, мы ведем активную работу по реформированию сферы обращения с отходами, чтобы она максимально соответствовала всем современным стандартам», — резюмировал Миронов.

Пресс-служба ОНФ

 

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Опубликовано 27 Сен 2017 в 14:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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