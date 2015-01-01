ОНФ: законы об общественном контроле не приняты еще в 35 регионах России

Рабочая группа ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» проверила, сколько регионов приняли у себя на местах законы об общественном контроле вслед за появлением в 2014 г. аналогичного федерального закона. Мониторинг показал, что только в 50 субъектах РФ имеются соответствующие нормативные акты. В ближайшее время эксперты Общероссийского народного фронта займутся изучением того, работают ли на деле эти структуры, задача которых – наблюдать за деятельностью органов власти, проводить проверки, анализ и оценку издаваемых ими документов и принимаемых решений.

В последнее время в Народный фронт и Госдуму поступают предложения скорректировать принятый летом 2014 г. закон «Об общественном контроле», расширив круг участников, пояснила координатор законодательных инициатив ОНФ в Государственной думе, парламентарий Наталья Костенко.

«Мы много работаем над темой развития общественного контроля, увеличения возможностей для граждан влиять на принятие социально значимых решений, – пояснила она. – Сам Народный фронт, занимаясь таким контролем, накопил уже большой опыт по проведению общественных слушаний, мониторингов, рейдов и т.д. И прежде чем разрабатывать поправки, мы считаем необходимым внимательно посмотреть, как работает закон в его нынешнем виде. Появились ли в регионах за два с лишним года эффективные структуры, реально влияющие на принятие решений на местах? Для этого я уже предложила при думском комитете по общественным объединениям и религиозным организациям создать специальную рабочую группу, которая проанализирует, как положения закона реализуются на федеральном, региональном и муниципальном уровнях».

Эксперты ОНФ со своей стороны займутся изучением ситуации и в итоге рассчитывают получить объективную картину происходящего. Представители рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» уже провели экспресс-анализ и выяснили, что по состоянию на 20 декабря 2016 г. региональные законы об общественном контроле приняты лишь в 50 регионах.

«Ни у кого не вызывает сомнений, что систему общественного контроля нужно развивать, расширять. И работать здесь необходимо как с региональными властями – мы видим, что 35 субъектов до сих пор не приняли закон, – так и с гражданами, объясняя им их права и возможности по контролю за работой чиновников разных уровней. К примеру, проведенный экспертами ОНФ в октябре-ноябре 2016 г. мониторинг деятельности региональных общественных советов показал отсутствие четких критериев их формирования и низкую эффективность. Поэтому ОНФ уже выступил с предложением разработать единый стандарт деятельности общественных советов. В ближайшее время эксперты ОНФ займутся изучением того, как работают на местах другие формы общественного контроля. И уже исходя из результатов анализа мы будет готовить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере», – отметила Наталья Костенко.

Пресс-служба ОНФ