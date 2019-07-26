ОНФ заметил опасный мост, ведущий к Светлой жизни

ОНФ обратился в администрацию Орла с просьбой сделать ремонт пешеходного моста, ведущего к озеру Светлая жизнь. Местных жителей беспокоит состояние, в котором сегодня находится переправа.

«Люди вынуждены ходить на пляж по небезопасному сооружению. Мы выехали на место и убедились, что мост действительно не обслуживался долгое время. В результате все его составные элементы значительно износились и требуют ремонта или замены», — подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Игорь Дробязгин.

Общественник уточнил, что бетонные порожки, которые ведут на мост, пришли в негодность, так как бетон стал крошиться. Пешеходная поверхность моста была выполнена из железа, сверху которого уложили слой асфальтобетона. Но металл уже стал ржаветь, а асфальтобетонное покрытие раскрошилось.

«В летний период озеро Светлая жизнь собирает тысячи орловчан, которые, приезжая на общественном транспорте, проходят именно через этот мост. Спускаться по разрушенным порожкам небезопасно, так как можно упасть и получить травмы», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Орловской области Татьяна Рыманова.

Напомним, что в начале лета текущего года активисты ОНФ выступали с инициативой проведения ремонта моста через реку Ока, который ведет из Советского в Железнодорожный район Орла. В полученном ответе из администрации города было отмечено, что ремонт мост будет проведен при наличии в бюджете миллиона рублей.

От редакции: для сравнения, на ежегодное обслуживание, укрытие на зиму и расконсервацию весной только одного фонтана в Городском парке из муниципального бюджета тратится порядка полутора миллионов рублей. Еще два миллиона из городской казны ежегодно уходят на обслуживание фонтанов в сквере «Юность» и на бульваре Победы. В этом году на обслуживание встанет фонтан в Детском парке и в районе завода УВМ. В ближайшей перспективе строительство (и обслуживание всё за счет того же нищего городского бюджета) еще двух фонтанов — в сквере Ермолова и на реке Оке в районе Детского парка.