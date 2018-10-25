25 октября 2018



ОНФ запускает интернет-опрос о качестве питания в детсадах, школах и больницах

Общероссийский народный фронт запускает новый опрос о качестве питания в социальных учреждениях. Предыдущий всероссийский интернет-опрос, который проводился год назад, показал, что 56% граждан пессимистично настроены в отношении качества питания в образовательных и медицинских организациях страны.

«Спустя год после проведенного нами опроса, мы хотим узнать, как изменилась ситуация в этой области, в каких вопросах нет продвижения. Никто лучше самих потребителей не сможет рассказать, что в действительности находится в тарелках у школьников, малышей в детских садах и пациентов», — пояснил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Принять участие в опросе может любой желающий. Цель опроса — получить максимум информации от жителей регионов о том, с какими проблемами сталкиваются они или их дети в столовых детских садов, школ и больниц. Эта информация поможет активистам ОНФ вместе с экспертами отрасли проконтролировать изменения в этой сфере и продолжить совершенствовать качество питания.

Ссылка на опрос — https://ru.surveymonkey.com/r/z4z

Пресс-служба ОНФ

 

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Опубликовано 25 Окт 2018 в 14:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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