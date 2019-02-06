ОНФ запускает в мобильном приложении опросы о паллиативной помощи и доступности обезболивания для пациентов

ОНФ приглашает пользователей мобильного приложения «Народный контроль» принять участие в двух новых опросах – о паллиативной помощи и доступности обезболивания для пациентов. Результаты этих исследований будут использованы в экспертной работе Движения. Они будут учтены при подготовке предложений в закон «Об основах охраны здоровья граждан» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи.

Пользователям предложено ответить, насколько они осведомлены о том, что такое паллиативная помощь, какие проблемы их здесь беспокоят. В частности, у участников мониторинга спросят – знают ли они, что такое паллиативная помощь, какие учреждения ее оказывают и на платной ли основе. Также потребуется дать свой вариант ответа на вопрос о том, кому положен такой вид помощи и какие конкретно процедуры включает в себя паллиативная помощь. Здесь же можно будет указать, возникала ли необходимость в такой помощи лично у респондента или его родственников.

Еще один опрос, который также запущен в мобильном приложении ОНФ, поможет выяснить, насколько качественна и доступна для пациентов процедура обезболивания при травмах, различных заболеваниях, врачебных манипуляциях. Участники опроса смогут сообщить, куда они обращались, чтобы снять болевой синдром, какие препараты им выписывали, помогли ли они, и бесплатным ли был рецепт. Также можно будет поделиться важными подробностями – например, как часто приходится ходить в поликлинику, чтобы получить рецепт, как долго нужно добираться до больницы и аптеки, и сколько времени в целом приходится тратить, чтобы добиться нужного препарата. Кроме того, у респондентов есть возможность рассказать, какой этап для них самый сложный в процессе получения обезболивающего препарата.

Эксперты ОНФ подчеркивают, что вся информация, которую предоставят участники опроса, останется конфиденциальной. Ответы будут использованы в экспертной работе, но в обобщенном виде. А в ближайшее время на площадке ОНФ пройдет круглый стол, где эксперты, общественники, медики и представители профильных федеральных ведомств обсудят проблемы паллиативной помощи в нашей стране.

Напомним, что мобильное приложение «Народный контроль» было презентовано в конце ноября 2018 г. За это время его скачали уже более 20 тыс. человек. Программа, которая доступна в Google Play и Apple Store, дает возможность всем желающим проследить, как выполняется «майский указ» президента России лидера ОНФ Владимира Путина в регионах, как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных проектов, и принять участие в этой важной работе.

Пресс-служба ОНФ