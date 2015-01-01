ОНФ запустил интерактивную «Карту доступности медпомощи»

Общероссийский народный фронт запустил «Карту доступности медпомощи», которая охватывает малые населенные пункты. Эксперты ОНФ рассказали о функциональных возможностях этого ресурса, а также призвали граждан, медицинских работников, представителей экспертного сообщества и общественных объединений принимать самое активное участие в его наполнении.

О необходимости обеспечить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения, президент России, лидер ОНФ Владимир Путин отметил в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 г. В поселениях, где проживают от 100 до 2 тыс. человек, в течение 2018–2020 гг. должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и врачебные амбулатории. А там, где живет меньше 100 человек, нужно организовать мобильные медицинские комплексы – автомобили с повышенной проходимостью и всем необходимым медицинским оборудованием. При этом глава государства попросил Народный фронт быть в контакте с гражданами и мониторить ситуацию на местах. В новом «майском указе» среди национальных целей и стратегических задач развития страны президент также выделил необходимость завершения формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения в малых населенных пунктах.

Учитывая масштаб проблемы и недостаточность локальных успехов в этой области, эксперты ОНФ приняли решение вывести мониторинг доступности медицинских услуг на качественно новый уровень. Для этого была разработана интерактивная «Карта доступности медпомощи» в малых населенных пунктах (medkarta-onf.ru). Процесс ее наполнения будет происходить в 2018-2020 гг.

«В послании Федеральному собранию президент обратил внимание на проблемы доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов. ОНФ взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами для решения данной проблемы. И одним из инструментов для выполнения этой задачи должна стать интерактивная «Карта доступности медпомощи», которую разработали эксперты ОНФ. Она позволит собрать, обработать и проанализировать информацию о работе организаций первичного звена здравоохранения в малых населенных пунктах. А самое главное – учесть мнение граждан, местных жителей, выявить их потребности. Информация обо всех выявленных недостатках будет доведена до соответствующих органов власти», — отметил координатор Центра мониторинга качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы Николай Говорин.

Интернет-ресурс состоит из четырех основных блоков. В первом будут собираться данные о сети уже действующих медорганизаций в малых населенных пунктах. В частности, это сведения об их оснащенности медоборудованием и лекарствами, наличии персонала и помещений. В этом же блоке граждане смогут выразить свое мнение – дать оценку работе существующих медорганизаций. По информации профильных региональных органов власти, направленной в Народный фронт, в малых населенных пунктах сейчас действует более 18 тыс. медицинских организаций. Однако ряд субъектов данные еще не представил, и эта цифра может быть уточнена.

Во втором блоке будут собираться данные о планах строительства новых медорганизаций и о ходе строительно-монтажных работ. Граждане также смогут оставить здесь свои отзывы о процессе создания и будущей работе новых медицинских организаций и мобильных медкомплексов в 2018-2020 гг. По информации, полученной из субъектов РФ, в ближайшие годы запланировано строительство более 400 зданий медорганизаций. Карта также поможет выявить потребности жителей малых населенных пунктов в медицинских организациях.

В третьем блоке граждане смогут отметить населенные пункты, в которых есть потребность в медорганизации или на которые необходимо распространить зону обслуживания передвижных медкомплексов. Здесь будут аккумулированы все небольшие населенные пункты, где граждане испытывают недостаток медицинской помощи.

Четвертый блок интерактивной карты будет посвящен оценке эффективности мероприятий по профилактике заболеваний. В этом блоке будет представлен индекс здоровья населения по каждому субъекту РФ, который расчитывается как на основании официальных данных федеральных и региональных органов исполнительной власти об уровне заболеваемости, инвалидизации, информированности граждан о здоровом образе жизни и других официальных сведений, так и по данным опросов граждан о ведении ЗОЖ. Лучшие региональные практики будут рекомендованы для массового тиражирования.

Актуальность и достоверность собираемой информации будет обеспечена тем, что ее предоставят сами жители, а также эксперты ОНФ по факту проводимых ими рейдов. Поэтому Народный фронт призывает активно пользоваться интерактивным инструментом всех неравнодушных – местных жителей и медицинский персонал, экспертов и общественников. С порядком регистрации и работы с картой можно ознакомиться в справочных разделах интернет-ресурса. Предложения, как повысить эффективность реализации профильных программ, Народный фронт направит соответствующим органам исполнительной власти. И с помощью карты можно будет проследить, учли ли они замечания и предложения общественников.

Эксперты ОНФ уже приступили к наполнению интерактивной «Карты доступности медпомощи». В рамках рейдов, которые проводятся в регионах, в том числе по жалобам граждан, специалисты зафиксировали плачевное состояние многих медицинских организаций, проблемы с медоборудованием и медикаментами, нехватку персонала. Проводившие мониторинги в селах и деревнях эксперты ОНФ обнаружили текущие крыши в медицинских организациях, сквозняки из-за трещин в стенах, туалеты на улице, а в некоторых местах отсутствовал водопровод.

Пресс-служба ОНФ