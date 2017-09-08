ОНФ запустил интернет-опрос о качестве питания в детсадах, школах и больницах

Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» начал всероссийский интернет-опрос о качестве питания в социальных учреждениях. Принять участие в нем может любой желающий. Главная цель опроса — получить максимум информации от жителей регионов о том, с какими проблемами сталкиваются они или их дети в столовых детских садов, школ и больниц. Эта информация поможет активистам ОНФ вместе с экспертами отрасли выработать решение проблемы некачественного питания.

«Проблема низкого качества питания стоит действительно остро, поэтому нам важно мнение каждого человека. Участие в опросе — это возможность внести вклад в улучшение качества питания вашего ребенка в школе, детском саду или близкого человека, попавшего в больницу», — пояснил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

В этом году проблемы с поставками питания в соцучреждениях стали приоритетным направлением проекта ОНФ «За честные закупки». Активисты Народного фронта получили большое количество жалоб родителей и руководителей учреждений. Эксперты проекта изучили более 130,5 тыс. контрактов в сфере поставок питания в детсады, школы и больницы, выявили сомнительные закупки на более чем 100 млрд руб., признаки картелей и сговоров при поставках еды, а также составили «Карту картелей». Вся эта информация была передана в Федеральную антимонопольную службу.

«Теперь наша задача — разработать меры, которые бы лишали недобросовестных поставщиков возможности заполучить контракт и поставлять в школы и больницы некачественную еду. А для этого нужно понять масштаб проблемы и собрать максимум примеров таких злоупотреблений. Поэтому мы запустили онлайн-опрос, который состоит всего из 12 важных вопросов — о размере порций, качестве еды, санитарных условиях в столовых, о том, приходится ли платить за питание ребенка, продают ли в школе малополезные для детского организма чипсы и другую подобную «мусорную» еду. А если у вас есть свои идеи по совершенствованию законодательства в этой сфере — ими вы тоже сможете поделиться на странице опроса», — сообщил Антон Гетта.

Принять участие в опросе и помочь выработать решение проблем некачественного питания можно по адресу: http://pro-pitanie.tilda.ws/opros

Пресс-служба ОНФ

 

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Опубликовано 07 Дек 2017 в 12:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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