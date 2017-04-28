ОНФ запустил на Орловщине мониторинг доступной среды

В Орловской области, как и в целом по стране, стартовал мониторинг Общероссийского народного фронта «За доступную среду!». По мнению организаторов, это позволит обеспечить адресный подход к адаптации городской среды для людей с тяжёлой инвалидностью. Ведь кто лучше самих инвалидов знает о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться за пределами своей квартиры?

Мониторинг предусматривает проведение опросов и обследование городской среды на конкретных маршрутах следования инвалидов. Опрос людей с тяжёлой инвалидностью (использующих кресла-коляски и незрячих) позволит оценить реализацию госпрограммы «Доступная среда» и выявить основные барьеры, которые не удалось преодолеть в рамках госпрограммы. Обследование городской среды с использованием маршруто-ориентированного подхода позволит объективно оценить доступность многочисленных объектов, до которых приходится добираться людям с ограниченными возможностями.

Власти уже признают, что реализация программы «Доступная среда на 2011 — 2020 годы» пока не привела к ощутимым результатам. Об этом свидетельствуют рейды и мониторинги активистов ОНФ, а также результаты проверок Счётной палаты и прокуратуры. В настоящий момент по программе установлены отдельные пандусы, местами по тротуарам сделаны акуратные съезды, а на двух улицах в Орле даже появилась тактильная плитка для слабовидящих. Но в целом такие «фрагменты» не делают город доступным с точки зрения непрерывности и целостности. На пути перемещения инвалидов возникают и другие барьеры. Выявить такие «болевые точки» и все же добиться комплексной, а не фрагментарной доступности городской среды и планируется с помощью мониторинга, который продлится до конца сентября, — пояснили в пресс-службе ОНФ.

 

За вовлечение несовершеннолетней в распитие алкоголя на орловчанку завели уголовное дело
Главный судебный пристав Орловской области выступила с лекцией в клинической больнице
В Орловском госуниверситете пройдет лекция известного морского биолога Александра Семёнова
Опубликовано 29 Авг 2017 в 12:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

Комментарии закрыты.

Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"