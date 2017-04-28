ОНФ запустил на Орловщине мониторинг доступной среды

В Орловской области, как и в целом по стране, стартовал мониторинг Общероссийского народного фронта «За доступную среду!». По мнению организаторов, это позволит обеспечить адресный подход к адаптации городской среды для людей с тяжёлой инвалидностью. Ведь кто лучше самих инвалидов знает о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться за пределами своей квартиры?

Мониторинг предусматривает проведение опросов и обследование городской среды на конкретных маршрутах следования инвалидов. Опрос людей с тяжёлой инвалидностью (использующих кресла-коляски и незрячих) позволит оценить реализацию госпрограммы «Доступная среда» и выявить основные барьеры, которые не удалось преодолеть в рамках госпрограммы. Обследование городской среды с использованием маршруто-ориентированного подхода позволит объективно оценить доступность многочисленных объектов, до которых приходится добираться людям с ограниченными возможностями.

Власти уже признают, что реализация программы «Доступная среда на 2011 — 2020 годы» пока не привела к ощутимым результатам. Об этом свидетельствуют рейды и мониторинги активистов ОНФ, а также результаты проверок Счётной палаты и прокуратуры. В настоящий момент по программе установлены отдельные пандусы, местами по тротуарам сделаны акуратные съезды, а на двух улицах в Орле даже появилась тактильная плитка для слабовидящих. Но в целом такие «фрагменты» не делают город доступным с точки зрения непрерывности и целостности. На пути перемещения инвалидов возникают и другие барьеры. Выявить такие «болевые точки» и все же добиться комплексной, а не фрагментарной доступности городской среды и планируется с помощью мониторинга, который продлится до конца сентября, — пояснили в пресс-службе ОНФ.