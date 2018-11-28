28 ноября 2018



ОНФ запустит мобильное приложение «Народный контроль»

На съезде Общероссийского народного фронта эксперты презентуют разработанное в ОНФ мобильное приложение «Народный контроль». Скачав на смартфон или планшет это приложение, пользователи смогут принять участие в большой и важной работе – проследить, как выполняется новый «майский указ» главы государства в регионах, как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных проектов.

«На съезде ОНФ мы планируем запустить технологическую новинку. Это будет мобильное приложение «Народный контроль», которое позволит любому человеку оценить, как исполняются задачи и достигаются целевые показатели «майского указа» в его регионе, «на земле». Это приложение поможет Народному фронту получить обратную связь от людей, почувствовали ли они изменения, улучшилась ли их жизнь. Мы сможем расширить число своих экспертов и привлечь к нашей работе как можно больше неравнодушных жителей страны. Напомню, что Владимир Путин в октябре поручил ОНФ контролировать исполнение нового «майского указа», и чем больше в этом процессе будет задействовано участников, тем больше шансов появляется на оперативную и объективную оценку происходящих изменений. Каждый скачавший приложение станет народным контролером, сможет принять участие в этой работе, в наших мероприятиях и внести свой вклад в благополучие своей семьи и страны», — сказал руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Съезд Общероссийского народного фронта состоится 29 ноября 2018 года в Москве. На съезде ОНФ соберутся более 4 тыс. человек со всей страны. Это федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и «народные контролеры» из всех регионов страны, представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты. Также к участию в съезде ОНФ приглашены финалисты конкурса «Лидеры России» и доверенные лица Владимира Путина.

Основной вопрос съезда – приоритеты народного контроля за исполнением нового «майского указа» президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. Также на съезде будут определены эффективные инструменты народного контроля за реализацией 12 национальных проектов, определенных «майским указом». Одним из таких инструментов станет мобильное приложение «Народный контроль». Еще один вопрос съезда ОНФ – избрание нового состава Центрального штаба Движения.

Пресс-служба ОНФ

 

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Опубликовано 28 Ноя 2018 в 15:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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