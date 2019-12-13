ОНФ заявил, что продвинулся в решении проблемы с мостом в Ливенском районе. Чиновники опровергли это заявление

ОНФ на своей страничке в социальных сетях заявил, что “волонтерскому штабу, созданному на базе регионального отделения ОНФ в Орловской области, удалось продвинуть решение вопроса с ремонтом аварийного моста через реку Труды в селе Крутое Ливенского района, который поступил на прямую линию с президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным. Совместно с органами власти и некоммерческими организациями было определено, что мост будет принят на баланс для дальнейшей разработки проектно-сметной документации и будущего ремонта”.

Как уточнили в “Народном фронте”, на сегодняшний день мостовое сооружение находится в аварийном состоянии. Мост не состоит на кадастровом учете и не обслуживается надлежащим образом. Ближайшим мостом через реку Труды в селе Крутое является мост, расположенный на федеральной трассе Р-119, расстояние до которого от примыкающей к реке части улицы Кирова составляет от 8 до 11 км.

Между тем, в комментарии ливенскому изданию “Уездный город”, местные чиновники опровергли сразу ряд озвученных тезисов. Во-первых, это не мост, а временная переправа.

“Во-вторых, никаких заданий относительно этого сооружения нам не давалось. Чтобы поставить переправу на баланс, как того требуют активисты ОНФ, необходимо провести изыскательские работы, а прежде заложить на это деньги в бюджет. До изготовления проектно-сметной документации и реконструкции, если она когда-нибудь будет, ещё очень далеко”, — пояснил в комментарии изданию замглавы Ливенского района Анатолий Шолохов.