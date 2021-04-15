ОНФ: Жители пер. Фруктовый в Орле не могут подъехать к своим домам из-за сплошных ям на дороге

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию города Орла по поводу оставшейся без асфальта дороги в переулке Фруктовом. Долгие годы жители просят власти отремонтировать дорожный участок протяженностью 500 м, но воз и ныне там.

«К нам обратились граждане, которые проживают в частных домах по Фруктовому переулку, и рассказали, что несколько лет пытаются добиться ремонта дороги на своей улице. Все направленные обращения в администрацию Орла не привели к положительному результату. Люди с трудом могут пройти к своим домам. Мы настаиваем на том, чтобы эта дорога была отремонтирована», – подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов.

По словам жителей, в последний раз дорогу ремонтировали еще в 90-е годы прошлого века. Сейчас на дороге практически не осталось асфальта, дорожное полотно покрылось выбоинами и ямами, которые людям приходится самостоятельно засыпать, чтобы хотя бы как-то подъехать к домам.

В переулке Фруктовом располагаются 26 частных домов. Здесь проживают семьи с маленькими детьми, а также семьи, где есть пожилые граждане, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны.

«К нашим домам отказываются подъезжать машины скорой помощи. По этой причине больным, которым нужна неотложная помощь, приходится пешком идти до машин экстренных служб, которые останавливаются в 300-400 метрах, в переулке Карачевском. Если вызываем такси, то водители тоже отказываются подъезжать к нашим домам. Мы не можем выйти на улицу, чтобы просто прогуляться со своими маленькими детьми», – рассказала местная жительница Жанна Калиновская.

В осеннюю, зимнюю и весеннюю пору к своим домам не могут подъехать и граждане на собственных автомобилях: в период распутицы дорога становится совсем непригодной для движения машин.

«Если в сухую погоду водители еще могут объехать массу ям на дороге, то при выпадении осадков дорога становится непроходимой. По этой причине жители вынуждены оставлять автомобили в соседних дворах и дожидаться, когда наступит благоприятная погода, чтобы подъехать к своим домам», – отметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Владимир Лысов.

По информации регионального Отделения ОНФ