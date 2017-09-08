Они с тобой, но всё равно уходи!

№30 (478) от 13 сентября 2017 г.

С мая в Орле и Орловской области проходит акция «Потомский, уходи!». Вот уже несколько месяцев жители города, недовольные результатами трехлетнего управления регионом губернатором Потомским и считающие, что он должен уйти в отставку, призывают его сделать это, наклеив на свои авто соответствующий лозунг. В пику противникам губернатора его сторонники (оказывается, и таковые есть) выдвинули лозунг «Потомский мы с тобой» (пунктуация оригинала сохранена. – Прим. ред.).

Лозунг «Потомский мы с тобой» группа поддержки губернатора-коммуниста по примеру своих антагонистов также размещает на авто. Пионером в данной акции выступил мерседес с номерами, которые в народе принято называть «блатными» – А128АА57RUS. Как сообщает сайт «Орловские новости», «в орловском политическом сообществе известно, что такими номерами владеют люди из окружения губернатора. Цифры 128 символизируют дату рождения Вадима Потомского – 12 августа».

Свое продолжение акция в поддержку Потомского получила в соцсетях. Так, на днях в группе «Орловские дороги» ВКонтакте появилось объявление следующего содержания: «Продается наклейка на машину… 500 руб. Заказы в личку…» – и изображение, собственно, самой наклейки «Потомский мы с тобой».

Не знаем, как отреагировали граждане на подобное коммерческое предложение, а вот что касается реакции на сам лозунг, то она не заставила себя ждать. В комментариях к новостям на данную тему, опубликованным на сайтах «Орлец» и «Орловские новости», граждане дали волю творческому воображению, предложив в том числе несколько вариантов продолжения пафосного лозунга.

Вот лишь несколько подобных комментариев:

– Господа, предлагаю слоган: Потомский, мы с тобой, но все равно уходи!

– …Номера тачек переписываем и выявляем почитателей)

– Когда же мы дождёмся, что вслед за Потомским из нашей области потянутся вереницей и эти авто с наклейками.

+100500! Смешно получилось: хотели лизнуть, а вышло явно с подтекстом:-))) Если вдруг (предположим) за ним приедет черный воронок (а вдруг!), они кинуться наклейки сдирать. Вот умора будет…

«ПОТОМСКИЙ, САДИСЬ»

– 128, папиросим, баблос из бюджета выносим.

– В смысле, мы с тобой и в СИЗО и на Зону?

– В доле? А мы нет.

Товарищ Потомский, Вы не слушайте лучше никаких советчиков. Давно понятно, что Ваше окружение – это неискренние люди, которым выгодна эта война.

«Потомский, мы с тобой» – это похоже на надпись на надгробной плите, звучит как-то жалко, словно Вы потеряли кого-то… уж извините меня, Вадим Владимирович!

И да, припаркована машина на месте инвалида!!!!!!

Волнуемся, здоровы ли Вы?

– Кстати, можно такой вариант «Потомский, мы с тобой…. в доле!»

– Или «Потомский, мы с тобой… на зону!»

– Это кто, мы??? Жулики и воры на дорогих мерседесах?

«Орловская среда» тоже решила не оставаться в стороне и принять участие в акции. Редакция объявляет конкурс на лучшее завершение слогана «Потомский мы с тобой…» среди читателей нашей газеты. Свои версии можно предложить по телефону 8(4862) 76-20-60 либо прислать на электронный адрес редакции orelsreda@list.ru. Авторов трех лучших (по выбору редакции) лозунгов ждут подарки от «Орловской среды».