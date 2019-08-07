Они «устали», они уходят…

№26 (563) от 7 августа 2019 г.

В первый день августа тихо и незаметно для широкой публики произошло событие, которое может иметь самые неприятные последствия для города Орла и его жителей: подрядчик, производивший ремонт моста Дружбы, уведомил мэрию об одностороннем расторжении контракта.

Напомним, еще в июне ООО «РГС» выдвинуло заказчику – УКХ города Орла – ультиматум, в котором требовало оплатить якобы выполненные в рамках муниципального контракта работы. В противном случае подрядчик пригрозил расторгнуть контракт в одностороннем порядке. В конце июля представитель подрядчика Сергей Полевиков повторил свои требования на совещании по проблемам ремонта моста, состоявшемся по инициативе руководителя департамента транспорта, ЖКХ и ТЭК Дениса Блохина (буквально на днях ставшего фигурантом уголовного дела). На следующий день Блохин в эфире официозного телеканала сообщил, что на мосту все в порядке – работы идут по плану. Однако, как оказалось, что-то все же пошло не так.

Как сообщается в официальном уведомлении, переданном ООО «РГС» в УКХ, подрядчик отказывается от исполнения муниципального контракта по причине неисполнения заказчиком обязательства по финансированию работ. Заказчик (УКХ) в свою очередь такую мотивировку отказа не признает и считает его неправомерным. Дело в том, что под финансированием работ ООО «РГС» понимает оплату закупленных подрядчиком балок пролетных строений. Однако мэрия справедливо полагает, что оплачивать их не должна, поскольку работы по их монтажу не выполнены (в контракте предусмотрена оплата лишь выполненных работ). Тем не менее акты о якобы выполненных работах по установке балок (а фактически – по их закупке) в свое время были подписаны госпожой Балашовой, исполнявшей обязанности руководителя УКХ. Нынешнее руководство заказчика признало эти акты недействительными, о чем неоднократно уведомляло подрядчика. На последнего, впрочем, это не возымело никакого действия. Теперь, если подрядчик не отменит свое решение об одностороннем расторжении контракта, УКХ обратится в суд, но не факт, что Арбитраж примет решение в пользу заказчика. Если суд станет на сторону подрядчика, то город, во-первых, лишится порядка 50 миллионов рублей (у РГС есть все шансы взыскать эту сумму на основании подписанных актов), а во-вторых – и это самая главная проблема – ремонт моста затянется на неопределенные сроки.

Между тем еще в начале июля уполномоченный представитель УКХ инженер Валерий Заставный предвидел подобное развитие событий и уведомлял правительство Орловской области, администрацию города Орла, а также подрядчика о необходимости принять обеспечительные меры на случай вероятного встречного иска заказчика к подрядчику по исполнению контракта по ремонту моста Дружбы. Заставный рекомендовал не позволять подрядчику демонтировать и увезти специальный кран для монтажа балок пролетных строений. Кстати, по нашим данным, именно это и готовится сейчас сделать подрядчик, заявивший о расторжении контракта. Реакции на предупреждение Заставного со стороны чиновников не последовало.

Тем временем депутат горсовета Евгений Косогов опубликовал в социальных сетях официальный ответ Федерального дорожного агентства «РОСАВТОДОР» на его депутатский запрос, в котором содержится перечень нарушений, допущенных ООО «РГС» в ходе исполнения контракта по ремонту моста Дружбы.

Напомним, в феврале нынешнего года Росавтодор провел выездную проверку целевого использования бюджетных средств, выделенных на ремонт моста из федерального бюджета, и достижения заданных результатов, а также осуществил выборочный контроль качества работ и используемых материалов.

В результате проверяющие выявили следующее:

— выполнение строительсно-монтажных работ за 2018 г. должно было составить 99,927 млн рублей, фактически составило 32,274 млн рублей;

— отставание наблюдалось по подготовительным работам строительно-монтажных работ, разборке существующих конструкций, временному выносу воздушных линий связи, выносу кабеля Ростелекома, переустройству наружного электроосвещения, подходам к мосту, специальным ВСиУ, ремонту крайних опор, промежуточных опор, замене пролетных строений, устройству сопряжений, укреплению конуса, ремонту подпорной стенки и устройству лестничных сходов.

В части наличия согласованных проектов производства работ, технологических регламентов:

— не согласована технологическая карта № 4 «Демонтаж старых и монтаж новых балок пролетного строения».

Проверяющие особо отметили, что в технологической карте предлагаемая технология демонтажных и монтажных работ балок длиной 32,96 м не соответствует технологии, установленной проектом организации строительства.

В части мониторинга качества выполнения работ:

— на покрытии проезжей части моста (2-я очередь ремонта, по которой осуществляется движение) имеются многочисленные сверхнормативные выбоины;

— разборка мостового полотна в пролетах 3-8 первой очереди капитального ремонта производилась с нарушением требований проекта организации строительства;

— в составе генподрядной организации отсутствует собственная строительная лаборатория. Договор на оказание услуг по проведению лабораторных испытаний со специализированной организацией комиссии, проводившей проверку, не представлен.

Таким образом, Росавтодор официально подтвердил то, что и так было известно жителям Орла, вынужденным долгое время передвигаться по полуразрушенному мосту. Полагаем, об этих нарушениях было также известно и чиновникам мэрии и «серого дома», однако никаких действенных мер к подрядчику никто принимать и не думал – в результате ситуация стала необратимой. «Орловская среда» будет следить за развитием событий. Продолжение темы – в следующем номере.

Федор Крюков