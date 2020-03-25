«Они же не на Марсе…»

Кто слил в канализацию десятки миллионов?

№11 (590) от 25 марта 2020 г.

Региональное Следственное управление СКР по Орловской области сочло обоснованным решение о прекращении уголовного дела о хищении денежных средств, выделенных на строительство сетей канализации в деревне Овсянниково Орловского района. Несмотря на то, что канализационная система, построенная более чем за 30 миллионов рублей, так и не заработала, орловские следователи сочли, что деньги были потрачены… по назначению. А значит, события преступления не было.

Напомним, о проблеме жителей деревни Овсянниково, которые вместо исправно работающей системы канализации, отвечающей стандартам двадцать первого века, получили кучу проблем в виде развороченных улиц, текущих по ним сточных вод и разбитых дорог, «Орловская среда» пишет уже не первый год. В последней нашей публикации (номер от 4 марта) сообщалось об обращении депутата Орловского облсовета Виталия Рыбакова в прокуратуру Орловской области с просьбой провести более детальную проверку по фактам нарушений, допущенных при строительстве сетей водоотведения в деревне Овсянниково. Одновременно депутат направил запрос и в Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области, в котором шла речь о необходимости проверить обоснованность решения о прекращении уголовного дела, возбужденного в июне 2018 года. Поводом для обращений стал визит депутата Рыбакова в деревню Овсянниково 26 февраля по приглашению жителей.

Напомним также, что впервые вопрос о некачественной системе канализации, которую построили в Овсянниково за 32 миллиона рублей, депутат поднял без малого два года назад. Тогда, в 2018-м, после жалоб жителей в Овсянниково побывали большие областные начальники – тогдашний вице-председатель регионального правительства Николай Злобин и руководитель профильного департамента Денис Блохин.

Однако надежды граждан не оправдались: прошло два года, а канализация так и не заработала как положено. Вот какими словами описывают жители деревни Овсянниково свое житье-бытье уже в 2020-м году:

– У нас на переулке Нагорном она (канализация. – Прим. ред.) год текла, там просто трубу не прорезали, и все помои текли в огороды… Дорогу всю угробили, год никто не мог проехать – ни скорая, ни пожарная. Мы ее сами засыпали, своими силами. Они сколько обещали – ничего не сделали. Люки выкопали – земля до сих пор горами лежит.

– Трубу канализационную положили под 90 градусов, завели в колодец. Пытались просмотреть эту трубу видеокамерой, но видеокамера насквозь не прошла.

– И комитет был (Следственный комитет. – Прим. ред.), и прокуратура, и заместитель губернатора приезжал – бесполезно. Деньги государственные «улюлюкали», 32 миллиона, а толку никакого. Живем в дерьме, просто в дерьме. Приезжают организации, из люка в люк качают – здесь уходит, здесь не уходит. Покачали – уехали. Что это такое?

– Канализация у нас не работает. Конечно, нас это всех возмущает. Мы пишем, жалуемся… У меня вопрос: люди, которые занимались этой канализацией, они же не уехали в Африку, они живы-здоровы, ну почему же нельзя с них спросить? На всех документах есть подписи каждого конкретного человека, который подписывал документы о принятии этой канализации. Ну неужели их нельзя найти? Они же не на Марсе.

С гражданами трудно не согласиться: все должностные лица, подписавшие акты «выполненных» работ, известны. Более того, их в свое время даже допрашивали в Следственном комитете в рамках следствия по возбужденному уголовному делу. Допрашивали там и представителей подрядной организации, которая так быстро (буквально за два месяца) и так «эффективно» освоила более 30 миллионов рублей. Вызывали на допросы и сотрудников Орелгосзаказчика, которые должны были контролировать ход работ. А еще проводили строительно-техническую судебную экспертизу и другие следственные действия. Вот только вывод, к которому пришли следователи в результате этих бесед, вызывает, как бы это помягче выразиться, недоумение. Как следует из ответа на депутатский запрос Виталия Рыбакова, подписанного руководителем контрольно-следственного отдела СУ СКР по Орловской области О. Поповой, «по результатам расследования 30.10.2019 г. принято решение о прекращении уголовного дела, поскольку выделенные денежные средства реализованы в соответствии с целевым назначением».

Судя по всему, орловские следователи посчитали, что более 30 миллионов были выделены на то, чтобы затопить Овсянниково сточными водами и разрушить существующие дороги. Иначе как объяснить, что уже в 2020 году, отвечая на запрос Рыбакова, майор юстиции Попова сообщила, что «при таких обстоятельствах решение (о прекращении дела. – Прим. ред.) является обоснованным». Какие именно обстоятельства имела в виду госпожа Попова, в ответе не поясняется: уж не те ли, о которых столь эмоционально рассказывают жители деревни Овсянниково?

Между тем прокуратура Орловской области на те же самые обстоятельства смотрит по-другому. Как уже писала «Орловская среда», в январе 2020 года представители надзорного ведомства вместе с депутатом Рыбаковым выезжали в Овсянниково, где зафиксировали все нарушения, допущенные при строительстве сетей водоотведения, в том числе и те, на которые указывают жители. Кроме того, прокуратура отметила, что должный контроль за ходом строительства со стороны Орелгосзаказчика отсутствовал, как отсутствовал и контроль за контролерами, то есть за действиями самого Орелгосзаказчика. В связи с этим надзорное ведомство подготовило представление в адрес и. о. зампреда областного правительства по развитию инфраструктуры. Опять же после прокурорской проверки Орелгосзаказчик был вынужден обратиться в Арбитражный суд Орловской области с иском к подрядчику – ООО «СегментСтрой» о приведении канализационной системы в деревне Овсянниково в нормативное состояние.

Наконец, прокуратура проверила законность решения о прекращении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств при строительстве системы водоотведения в д. Овсянниково и по результатам этой проверки заявила о намерении возбудить перед судом ходатайство о разрешении отмены данного постановления.

Надеемся, что данное ходатайство судом будет удовлетворено, здравый смысл восторжествует, жители Овсянниково наконец-то получат обещанную работающую канализационную систему, а группа лиц, которые в прямом смысле слили в канализацию десятки миллионов бюджетных рулей, ответит перед законом и перед обществом по всей строгости.

Прямая речь:

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– В 2018 году представители администрации Орловской области в расширенном составе посетили место захоронения бюджетных средств и, раздав обещания от имени Клычкова, разъехались в разные стороны, оставив жителей с надеждой на получение благ цивилизации в ближайшем будущем.

В итоге Злобин уволился, Блохин пошел на повышение, а жителей оставили один на один с их проблемой. Хотя именно чиновники областной администрации настояли на приемке этой халтуры и как следствие – на выплате бюджетных средств в размере 32 миллионов рублей одиозному подрядчику.

В настоящий момент ситуация в Овсянниково довольно напряженная. Жители требуют от областных чиновников и лично от Андрея Клычкова выполнения обещаний и наказания виновных в этом безобразии.

В этой ситуации мы видим хорошо знакомую схему, которая не раз использовалась в Орловской области, особенно в период подготовки к 450-летнему юбилею города: подрядчик – организация с 10 тысячами уставного капитала, без банковской гарантии; приемка некондиционного объекта. И в этих схемах мы видим одних и тех же людей. Как могло произойти, что объемы работ по этому подряду были выполнены всего за два месяца и полностью оплачены без проведения контроля качества? Этот вопрос я хочу в очередной раз задать правоохранительным органам и очень надеюсь, что получу на него адекватный и аргументированный ответ.