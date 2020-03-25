25 марта 2020



«Они же не на Марсе…»

Кто слил в канализацию десятки миллионов?

№11 (590) от 25 марта 2020 г.

Региональное Следственное управление СКР по Орловской области сочло обоснованным решение о прекращении уголовного дела о хищении денежных средств, выделенных на строительство сетей канализации в деревне Овсянниково Орловского района. Несмотря на то, что канализационная система, построенная более чем за 30 миллионов рублей, так и не заработала, орловские следователи сочли, что деньги были потрачены… по назначению. А значит, события преступления не было.

Напомним, о проблеме жителей деревни Овсянниково, которые вместо исправно работающей системы канализации, отвечающей стандартам двадцать первого века, получили кучу проблем в виде развороченных улиц, текущих по ним сточных вод и разбитых дорог, «Орловская среда» пишет уже не первый год. В последней нашей публикации (номер от 4 марта) сообщалось об обращении депутата Орловского облсовета Виталия Рыбакова в прокуратуру Орловской области с просьбой провести более детальную проверку по фактам нарушений, допущенных при строительстве сетей водоотведения в деревне Овсянниково. Одновременно депутат направил запрос и в Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области, в котором шла речь о необходимости проверить обоснованность решения о прекращении уголовного дела, возбужденного в июне 2018 года. Поводом для обращений стал визит депутата Рыбакова в деревню Овсянниково 26 февраля по приглашению жителей.

Напомним также, что впервые вопрос о некачественной системе канализации, которую построили в Овсянниково за 32 миллиона рублей, депутат поднял без малого два года назад. Тогда, в 2018-м, после жалоб жителей в Овсянниково побывали большие областные начальники – тогдашний вице-председатель регионального правительства Николай Злобин и руководитель профильного департамента Денис Блохин.

Однако надежды граждан не оправдались: прошло два года, а канализация так и не заработала как положено. Вот какими словами описывают жители деревни Овсянниково свое житье-бытье уже в 2020-м году:

– У нас на переулке Нагорном она (канализация. – Прим. ред.) год текла, там просто трубу не прорезали, и все помои текли в огороды… Дорогу всю угробили, год никто не мог проехать – ни скорая, ни пожарная. Мы ее сами засыпали, своими силами. Они сколько обещали – ничего не сделали. Люки выкопали – земля до сих пор горами лежит.

– Трубу канализационную положили под 90 градусов, завели в колодец. Пытались просмотреть эту трубу видеокамерой, но видеокамера насквозь не прошла.

– И комитет был (Следственный комитет. – Прим. ред.), и прокуратура, и заместитель губернатора приезжал – бесполезно. Деньги государственные «улюлюкали», 32 миллиона, а толку никакого. Живем в дерьме, просто в дерьме. Приезжают организации, из люка в люк качают – здесь уходит, здесь не уходит. Покачали – уехали. Что это такое?

– Канализация у нас не работает. Конечно, нас это всех возмущает. Мы пишем, жалуемся… У меня вопрос: люди, которые занимались этой канализацией, они же не уехали в Африку, они живы-здоровы, ну почему же нельзя с них спросить? На всех документах есть подписи каждого конкретного человека, который подписывал документы о принятии этой канализации. Ну неужели их нельзя найти? Они же не на Марсе.

С гражданами трудно не согласиться: все должностные лица, подписавшие акты «выполненных» работ, известны. Более того, их в свое время даже допрашивали в Следственном комитете в рамках следствия по возбужденному уголовному делу. Допрашивали там и представителей подрядной организации, которая так быстро (буквально за два месяца) и так «эффективно» освоила более 30 миллионов рублей. Вызывали на допросы и сотрудников Орелгосзаказчика, которые должны были контролировать ход работ. А еще проводили строительно-техническую судебную экспертизу и другие следственные действия. Вот только вывод, к которому пришли следователи в результате этих бесед, вызывает, как бы это помягче выразиться, недоумение. Как следует из ответа на депутатский запрос Виталия Рыбакова, подписанного руководителем контрольно-следственного отдела СУ СКР по Орловской области О. Поповой, «по результатам расследования 30.10.2019 г. принято решение о прекращении уголовного дела, поскольку выделенные денежные средства реализованы в соответствии с целевым назначением».

Судя по всему, орловские следователи посчитали, что более 30 миллионов были выделены на то, чтобы затопить Овсянниково сточными водами и разрушить существующие дороги. Иначе как объяснить, что уже в 2020 году, отвечая на запрос Рыбакова, майор юстиции Попова сообщила, что «при таких обстоятельствах решение (о прекращении дела. – Прим. ред.) является обоснованным». Какие именно обстоятельства имела в виду госпожа Попова, в ответе не поясняется: уж не те ли, о которых столь эмоционально рассказывают жители деревни Овсянниково?

Между тем прокуратура Орловской области на те же самые обстоятельства смотрит по-другому. Как уже писала «Орловская среда», в январе 2020 года представители надзорного ведомства вместе с депутатом Рыбаковым выезжали в Овсянниково, где зафиксировали все нарушения, допущенные при строительстве сетей водоотведения, в том числе и те, на которые указывают жители. Кроме того, прокуратура отметила, что должный контроль за ходом строительства со стороны Орелгосзаказчика отсутствовал, как отсутствовал и контроль за контролерами, то есть за действиями самого Орелгосзаказчика. В связи с этим надзорное ведомство подготовило представление в адрес и. о. зампреда областного правительства по развитию инфраструктуры. Опять же после прокурорской проверки Орелгосзаказчик был вынужден обратиться в Арбитражный суд Орловской области с иском к подрядчику – ООО «СегментСтрой» о приведении канализационной системы в деревне Овсянниково в нормативное состояние.

Наконец, прокуратура проверила законность решения о прекращении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств при строительстве системы водоотведения в д. Овсянниково и по результатам этой проверки заявила о намерении возбудить перед судом ходатайство о разрешении отмены данного постановления.

Надеемся, что данное ходатайство судом будет удовлетворено, здравый смысл восторжествует, жители Овсянниково наконец-то получат обещанную работающую канализационную систему, а группа лиц, которые в прямом смысле слили в канализацию десятки миллионов бюджетных рулей, ответит  перед законом и перед обществом по всей строгости.

 

Прямая речь:

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– В 2018 году представители администрации Орловской области в расширенном составе посетили место захоронения бюджетных средств и, раздав обещания от имени Клычкова, разъехались в разные стороны, оставив жителей с надеждой на получение благ цивилизации в ближайшем будущем.

В итоге Злобин уволился, Блохин пошел на повышение, а жителей оставили один на один с их проблемой. Хотя именно чиновники областной администрации настояли на приемке этой халтуры и как следствие – на выплате бюджетных средств в размере 32 миллионов рублей одиозному подрядчику.

В настоящий момент ситуация в Овсянниково довольно напряженная. Жители требуют от областных чиновников и лично от Андрея Клычкова выполнения обещаний и наказания виновных в этом безобразии.

В этой ситуации мы видим хорошо знакомую схему, которая не раз использовалась в Орловской области, особенно в период подготовки к 450-летнему юбилею города: подрядчик – организация с 10 тысячами уставного капитала, без банковской гарантии; приемка некондиционного объекта. И в этих схемах мы видим одних и тех же людей. Как могло произойти, что объемы работ по этому подряду были выполнены всего за два месяца и полностью оплачены без проведения контроля качества? Этот вопрос я хочу в очередной раз задать правоохранительным органам и очень надеюсь, что получу на него адекватный и аргументированный ответ.

 

 

Обещанного три года ждут?
Аукцион с дальним прицелом?
Область занялась спасением МУПов
Опубликовано 25 Мар 2020 в 13:30. В рубриках: Проблема. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 138

Комментарии закрыты.

Новости

О борьбе жителей д. Овсянниково за блага цивилизации.



Праздничный ужин для любимых в день 8 марта по рецепту депутата Рыбакова.



О европейских стандартах и мусорной реформе.



С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА



О дороге в "рай" и ее бенефициаре.



Критический взгляд депутата Рыбакова на инвест послание Клычкова. Основные тезисы



Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"