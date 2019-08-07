Онкология – не приговор. Приговор – орловская медицина

№26 (563) от 7 августа 2019 г.

Сразу две темы, связанные со здоровьем орловцев, стали поводом для общения за круглым столом в конце июля. В медицинской библиотеке рассказали о первых месяцах работы горячей линии «Онкоконтроль» и о том, как идет подготовка к запуску общественной приемной пациентских организаций в нашем регионе. Тема для общения оказалась не просто горячей, а огненной. Орловская область уже несколько лет фигурирует в лидерах печальных рейтингов, так или иначе связанных с онкологией. Например, по данным исследования московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена, по заболеваемости злокачественными новообразованиями Орловщина стала безусловным лидером в ЦФО в 2015 году. Есть и совсем свежие данные. Например, этой весной фонд «Здоровье» опубликовал статистику по смертности от онкозаболеваний в 2018 году – она выросла в половине регионов России. При этом Орловская область оказалась безусловным лидером – у нас в регионе погибает 262,5 человека на каждые 100 тысяч населения. Следом идет Тульская область (здесь этот показатель равен 258,5). На третьем месте Севастополь (252). Для сравнения: согласно майскому указу президента, к 2024 году этот показатель должен снизиться до 185. Кстати, в докладе фонда «Здоровье» Орловщина упоминалась еще раз – в разделе, посвященном динамике процессов. Согласно расчетам экспертов фонда, Орловская область показала высокий рост смертности от онкологических заболеваний в 2018 году и попала в десятку «антилидеров» с показателем 4,6%. То есть в отдельно взятом нашем регионе и речи не идет о выполнении майского указа президента. Наоборот, смертность от онкологии сохраняет устойчивую тенденцию к росту. Если, к примеру, сравнить данные 2007-го и 2017 годов, то рост смертности – на четверть! Впрочем, давайте от цифр перейдем к живым людям.

«Алло, Хьюстон! У нас проблемы!»

Горячая линия «Онкоконтроль» создавалась как раз для формирования перечня проблем, которые возникают у пациентов при обследовании или лечении от онкозаболеваний. Кстати, в облздраве есть аналогичная горячая линия, но проект «Онкоконтроль» менее официальный и заформализованный. Т.е. здесь не надо обязательно представляться, регистрироваться, передавать свои персональные данные. Главным итогом должен стать сбор информации от самих пациентов о тех проблемах, с которыми они сталкиваются. Затем данные будут систематизированы, выявленные проблемы обобщены и переданы на федеральный уровень – в Минздрав и главному онкологу. Конечной целью должно стать сокращение сроков ранней диагностики рака и повышение эффективности его лечения. Благо, современная медицина имеет все возможности, чтобы диагностировать опухоли (многие из которых редкие), и незамедлительно начинать эффективное (опять же во многих случаях) лечение. При этом жителей просили обратить внимание, что горячая линия не предполагает дежурство врачей узкой специализации или оказание каких-то консультаций. На звонки отвечают в основном сотрудники медицинской библиотеки либо волонтеры мединститута. С февраля звонков на номер 41-00-04 было не так много. Но все они учитываются в специальном журнале и передаются в работу. Кстати, как рассказал сенатор от Орловской области Владимир Круглый, большинство поступивших за это время сообщений (примерно 50%) касались проблем с лекарственным обеспечением. При этом серьезных ситуаций с лекарствами по линии онкологии, которые бы негативно сказались на жизни и здоровье пациентов, мониторинг горячей линией не выявил. Вторая большая группа проблем – недостаточная доступность специалистов-онкологов. По словам Владимира Круглого, люди жаловались, что приходится достаточно долго ждать консультаций, заключений, анализов. И применительно к онкологии собственно лишь эти два блока вопросов и поднимались орловцами. Все остальные сообщения звонивших не касались темы, заявленной на горячей линии. Но они также записывались, анализировались и передавались для дальнейшей работы, чтобы помочь пациентам.

Впрочем, собрать жалобы и изменить ситуацию в сфере диагностики, а также лечения онкологии – это совершенно разные вещи. Например, в нацпроекте стоит задача снизить смертность по этому направлению до 185 человек на 100 000 населения. Но, как мы говорили, по итогам 2018 года в регионе показана прямо противоположная картина – смертность на Орловщине растет. При этом если средняя цифра выглядит ужасно, то по отдельным районам данные просто катастрофические. Например, смертность на 100 тыс. населения выше среднеобластного значения в Сосковском (331,86), Краснозоренском (328,59), Дмитровском (326,01), Колпнянском (319,61), Новосильском (318,85), Шаблыкинском (299,91), Верховском (290,51), Корсаковском (287,01), Залегощенском (282,2), Глазуновском (269,52), Кромском (266,15), Мценском (260,96), Покровском (257,26), Троснянском (255,3) районах Орловской области. С учетом закрытия множества сельских больниц и застопорившейся программы по строительству новых ФАПов вообще непонятно, каким образом удастся переломить ситуацию. А ведь есть еще и острейший кадровый голод. Машины ведь еще не научились ставить людям диагнозы. Нужен врач, который сможет проанализировать полученные в ходе осмотра пациентов данные. Нужны хирурги, которые смогут удалить опухоли. И про дефицит медиков стоит поговорить отдельно.

Кадры – всё?

По стечению обстоятельств как раз накануне брифинга в социальных сетях появилось очень эмоциональное сообщение известной орловской певицы Натальи Куприяновой-Апальковой об уходе из Орловской области сразу нескольких врачей. В том числе и двоих врачей-онкологов из областной детской больницы. Пост был мгновенно подхвачен СМИ, и на сайте «Орловские новости» в комментариях даже появился официальный ответ от руководителя областного департамента здравоохранения Ивана Залогина.

«К сожалению, кадровых перемен не удается избежать даже в крупных и известных лечебных учреждениях всей страны. И не только лечебных. Все мы люди, и у нас есть субъективные причины. Далеко не всегда роль в наших решениях играет заработная плата или комфорт на рабочем месте. Есть обстоятельства, которые сильнее нас. И в случае с этими врачами это именно те случаи. Мне жаль, что мы теряем таких специалистов, но это жизнь. Оба уезжают к родителям и семьям, которые не живут в Орле. Будем воспитывать новое поколение врачей. Уверен, что среди них есть талантливые и с горящими сердцами. Хочу сказать, что мы всегда будем рады возвращению наших врачей в Орел. Департамент приложит все усилия для создания комфортных условий работы, которые позволят развиваться нашим специалистам», – прокомментировал происходящее Иван Залогин.

В комментариях активно отметился и советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев, который взялся обсуждать медицинскую тему, даже не потрудившись уточнить правильную фамилию одного из врачей. Желающие могут сами почитать переписку под постом от 27 июля на странице Натальи в соцсети ВК. Не смог в этой ситуации смолчать и еще один упомянутый в посте врач – Иван Фисюн. Вот как он прокомментировал происходящее.

«Я никогда не хотел быть политиком. Никогда не оставлял и не планирую оставлять комментарии в социальных сетях. Я не имею право как должностное лицо давать какие-либо интервью о своей работе, затрагивая интересы доверивших мне врачебную тайну. Если я когда-либо кому-либо отказал в помощи – пусть этот человек выскажет мне это! Но на фоне того, что сейчас происходит в информационном пространстве, я не могу молчать.

Люди от власти, которые даже не знают, как правильно пишется фамилия моего коллеги, прекрасного доктора и хорошего друга Рябко Алексея Александровича, позволяют себе рассказывать широкой публике о мотивах его вынужденного ухода из отделения в поисках лучшей доли.

Люди, которые ни разу не были в шкуре родителей онкобольных детей, позволяют себе обсуждать, оскорблять и осуждать их, обвиняя в самопиаре и хайпе, коим сами непрерывно грешат.

Эти же люди, обложившись ботами в соцсетях и заказными горе-блогерами, пытаются пустить пыль в глаза отчаявшимся гражданам и осквернить Наталью Куприянову, которая для развития благотворительности и детской онкологии в Орле и по всей России сделала побольше многих чиновников, вместо того, чтобы признать кадровую проблему в области и проводить правильную социальную политику, удерживая эти самые медицинские кадры.

Что происходит?

Видимо православная певица и простые граждане видят больше, чем чиновники!

Советуете прислушиваться к врачам? Так я буду говорить за себя. Обо мне Натальей написана чистая правда!

Но мы будем держаться, пока будут силы работать на износ и поддержка моих пациентов, ради детей Орла и Курска. На сколько нас хватит – не знаю, но очень хочется, чтобы детская онкология и вся медицина процветала на Орловщине!

А мы узнавали только о том, что еще один крупный специалист выбрал для работы не Москву, а наш регион. Держитесь и вы, коллеги!» – написал врач на своей странице.

Естественно, невозможно было не воспользоваться случаем, и мы попросили прокомментировать ситуацию Владимира Круглого, который много лет проработал в детской областной больнице, где заработал огромное уважение и искреннюю любовь пациентов. Он подтвердил опасения Натальи по поводу ближайшего будущего завотделением онкологии Ивана Фисюна. Но отметил, что прием пациентов не прервется, так как в ближайшее время из декретного отпуска должна выйти врач-онколог Ольга Петрова. Вместе с тем ситуация с кадрами в региональной сфере здравоохранения продолжает оставаться достаточно напряженной. Это подтверждают и беспристрастные цифры. Так, укомплектованность врачами-онкологами в 2017 году по области составила 85,2%, врачами-радиологами – 85,3%, детскими онкологами – 72,7%. Но при этом нужно учитывать, что в 2017 году на 28 административных территориях функционировали всего 13 первичных онкологических кабинетов. В 15 районах врачей-онкологов вообще нет!

Кстати, когда верстался номер, появилось еще одно сообщение Ивана Фисюна о том, как изменилась ситуация после поднявшегося шума. «Решен вопрос амбулаторного приема онколога в КДЦ НКМЦ им. З.И. Круглой. Совместно с администрацией клиники и узкопрофильными специалистами различных направлений разработана новая схема маршрутизации детей с подозрением на опухолевидные образования в соответствии со всеми современными порядками оказания медицинской помощи. Все дети с подозрением на опухоль направляются:

кожи (гемангиомы, родинки и др.) – к дерматологу;

центральной нервной системы – к нейрохирургу;

половых органов – к урологу или гинекологу;

щитовидной и других желез – к эндокринологу;

глаза – к офтальмологу;

костей – к травматологу-ортопеду;

ЛОР-органов – к ЛОР;

полости рта – к стоматологу.

Все остальные локализации (мягкие ткани, голова и шея, органы грудной клетки и брюшной полости и др.) – к детскому хирургу. Если специалист считает образование подозрительным – обязательно ребенка посмотрит онколог», – написал на своей странице ВК Иван Фисюн.

Не приговор?

Отдельно стоит остановиться на выступлении главврача орловского онкодиспансера Александра Удодова. Он отметил, что онкозаболеваемость растет не только в России, но и во всем мире. В этой ситуации выходом должно стать снижение смертности от этой патологии. Но необходимо наладить четкую систему диспансерных осмотров, чтобы врачи имели возможность выявлять патологии на ранних стадиях. На федеральном уровне даже принимается решение ввести ежегодную диспансеризацию. К сожалению, все выглядит очень гладко только на бумаге. В реальности существует масса «оврагов». Например, в нескольких районных больницах Орловщины попросту отсутствуют смотровые кабинеты.

Что касается кадров, то Александр Удодов рассказал о важнейшей роли развития первичного звена. Чтобы сельские жители не ездили на консультации и лечение в онкодиспансер, а могли получить всю необходимую помощь по месту жительства. Естественно, не стоит забывать о необходимом оборудовании, которое должно быть также в районных больницах. И самое главное – бесперебойное и своевременное обеспечение необходимыми лекарствами. По последней строчке в последние годы ситуация, по словам Удодова, улучшилась.

Что касается ранней диагностики, то есть надежда, что скоро врачам начнут доплачивать за раннее выявление онкологических заболеваний. По крайней мере, такая инициатива прорабатывается на федеральном уровне. В Орловской области нередко онкозаболевания диагностируются попутно – человек пришел с одним, а у него нашли другое. Как в этом случае работает алгоритм назначения лечения? Как ответил Александр Удодов, есть приказ Минздрава, что если в каком-то из лечебных учреждений поставлен диагноз онкопатология, то этот диагноз должен быть подтвержден морфологически. То есть в течение 5 дней пациент должен попасть на прием к онкологу. И дальше в течение 15 дней врач-онколог должен определиться с тактикой лечения. Что касается обнаружения заболевания на поздней стадии, то опять же, по словам Удодова, вся надежда на первичное звено. Вовсе не обязательно человеку в тяжелом состоянии самому сидеть в бесконечных очередях в поликлиниках. Есть возможность посмотреть пациента и на дому. Если необходима какая-то поддерживающая терапия или паллиативная помощь, то в ЦРБ могут осмотреть больного и назначить ему лечение вообще без обязательного личного визита. При этом есть существенный нюанс. На дом к больному выезжает не врач-онколог, а врач первичного звена.

Как добавил Владимир Круглый, наиболее остро на Орловщине ощущается кадровый дефицит как раз в первичном звене. Нехватка онкологов в поликлиниках, онкологов в ЦРБ – наиболее болезненная проблема. Нехватка врачей на первом этапе и приводит к тому, что задерживается диагностика этих опаснейших заболеваний, и в руки к врачам попадает очень много орловцев с болезнью в уже запущенной стадии. Вот какие цифры приводятся на областном портале: «В Орловской области высокие на протяжении анализируемого периода (2007–2017) показатели запущенности отмечаются при диагностике новообразований визуальных локализаций. Значительная доля опухолей полости рта регистрируются в запущенных стадиях. Недопустимо высокий показатель запущенности прослеживается при опухолях молочной железы. Так, в 2017 году в поздних стадиях (III–V) выявлены 72,8% опухолей полости рта, 52,8% прямой кишки, 31,7% молочной железы, 36,4% шейки матки, 34,7% щитовидной железы, показатель запущенности при меланоме кожи составил 20,4%. При этом высокие показатели запущенности выявления онкозаболеваний по итогам 2017 года отмечены в следующих районах Орловской области: Краснозоренском (41,2%), Хотынецком (40,9%), Глазуновском (35%), Колпнянском (34,3%), Шаблыкинском (34,2%), Верховском (33,3%), Должанском (32,6%), Новосильском (32,4%), Знаменском (31,8%), Кромском (28,9%), Орловском (28,5%), Урицком (27,6%)».

Что самое печальное – ситуация по выявлению злокачественных опухолей на 4-й стадии в 2018-м аналогична тому, что было в 2017-м! И это лишь подтверждение тех звонков, которые поступали на горячую линию относительно кадрового голода. Что касается проблемы с лекарствами, то пример за круглым столом привела представитель фонда помощи пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями «Содействие». По ее словам, постоянно возникают проблемы с препаратами для диагностики – значительная часть исследований проводится на платной для пациента основе. При этом исследования приходится делать ежеквартально, отметила выступающая.

Кто услышит жалобы пациентов?

Отдельно коснулись в ходе обсуждения и темы создания на базе орловской медицинской библиотеки общественной приемной пациентских организаций в нашем регионе. Она начнёт свою работу уже с сентября этого года. Телефон приемной 41-00-04. Необходимость создания подобного органа можно проиллюстрировать конкретным примером. К нам, в редакцию «Орловской среды», обращались больные сахарным диабетом и рассказывали о своей беде. По словам звонивших, в поликлиниках Орла сложилась следующая схема: врач, перед тем как выписывать необходимое лекарство, пробивает по компьютерной базе: а есть ли оно в наличии? И если необходимого больному человеку препарата нет, то он и не выписывается! Таким образом, с одной стороны, не портится статистика, и в бравурных отчетах чиновников никто не видит, что в регионе есть куча людей с необеспеченными рецептами. Но, с другой стороны, на Орловщине растет армия больных, которые не получают льготные медицинские препараты и вынуждены покупать дорогие лекарства за свои средства! При этом единственный способ прекратить подобную практику – это провести совместное расследование со специалистами. Именно для таких случаев и создается общественная приемная. До начала ее работы осталось меньше месяца. Совместно со специалистами медицинской библиотеки и с дежурными представителями общественных организаций есть надежда, что удастся переломить ситуацию и избавиться от такого явления, как отказ в выписке пациентам положенных им льготных препаратов.

Сергей Миляхин